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Türk Hava Kurumu 94 yaşında

Türk Hava Kurumu (THK) kuruluşunun 94’üncü yılını Atatürk Anıtına çelenk sunarak kutladı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:39
Türk Hava Kurumu 94 yaşında

Türk Hava Kurumu (THK) kuruluşunun 94’üncü yılını Atatürk Anıtına çelenk sunarak kutladı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin ardından açıklamalarda bulunan THK Eskişehir Şube Başkan Yardımcısı Nail Arı, 94 yıldır 200 binin üzerinde gence eğitim verildiğinin altını çizdi. Arı, “Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle 16 Şubat 1925 yılında kurulmuş olan Türk Hava kurumu, halkımızın üstün destek ve katkılarıyla 94 yıldır kuruluş amacı doğrultusunda gençlerimize ’Havacılık sevgisiyle’ birlikte bu güne kadar 200 bin üzerinde gencimize havacılık eğitimi verilmiştir. Ayrıca çeşitli havayolları işletmelerine de her yıl pilotlar yetiştirmektedir. THK her yıl eğitim merkezlerimizde daha fazla gencimize eğitim vermektedir. THK yangın söndürme uçaklarıyla orman yangınlarına müdahale etmektedir. THK hasta-yaralı ve organ taşıyarak birçok vatandaşlarımızın sağlığına kavuşmasına katkı sağlamaktadır. THK kurmuş olduğu Havacılık Üniversitesi ve Uçuş Okullarıyla gençlerimize, ülkemizin ihtiyacı olan deneyimli pilotlarını yetiştirmektedir. Ayrıca çeşitli dallarda eğitim vermektedir. THK turistik bölgelerde ülke tanıtımı için havadan çekilen fotoğraf ve videolarla ülke tanıtımına katkı sağlamaktadır” dedi.


THK verdiği havacılık eğitimleriyle gençlerin kendilerine güvenen bir vatandaş olmalarına katkıda bulunduğunu kaydeden Arı, “Ayrıca planör, yamaç paraşütü, yelken kanat, paraşüt, model uçak, balon gibi dallarda FAI (Uluslar arası Havacılık Federasyonu)’nun koordine ettiği yarışmalarda ülkemizi temsil etmekte ve yarışmalara da ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca 2022 de yapılacak olan dünya hava oyunlarına ev sahipliği yapacaktır. Böylesine büyük bir organizasyonunun kurumumuz tarafından gerçekleştirilmesi gurur kaynağımızdır. Dünya hava oyunlarında bir ayağı da İnönü ilçemizde bulunan İnönü eğitim merkezinde gerçekleştirilecektir. Eskişehirli hemşehrilerimizin destekleriyle THK Eskişehir Şubemiz ülke genelinde gelirde her yıl olduğu gibi ilk sıralardadır. Kurumumuzun 94. yıl kuruluşu nedeniyle hemşehrilerimize şükranlarımızı sunar, Türk Hava Kurumumuza nice başarılı yıllar dileriz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:39
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