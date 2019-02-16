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Türk Hava Kurumu 94 Yaşında

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Türk Hava Kurumu Bandırma Şubesi Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:06
Türk Hava Kurumu 94 Yaşında

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Türk Hava Kurumu Bandırma Şubesi Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirdi.


Mustafa Kemal Atatürk tarafından 16 Şubat 1925 yılında kurulan Türk Hava Kurumu 94. yaşını Cumhuriyet Meydanına çelenk sunumu törenle kutladı. Törene Türk Hava Kurumu yönetim kurulu üyeleri, Bandırma Anadolu Lisesi Havacılık Kulübü öğrencileri ve THK üyeleri katıldı. Bandırma Şube Başkanı Varol Memişler Atatürk Heykeline Türk Hava Kurumu çelengini koymasının ardından saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu.


Günün anlam ve önemini belirten kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Türk Hava Kurumu Başkanı Varol Memişler “Türk Hava Kurumumuzun 94.kuruluş yılı nedeniyle Bandırma Cumhuriyet Meydanında bulunuyoruz. Büyük bir huzur, büyük bir coşku yaşıyoruz aslında. Cumhuriyetle eş değer olan bu güzide kurumumuz tam 94 yaşında. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Türkiye Cumhuriyeti Devletinin devamına ön gördüğü Türk Hava Kurumumuz eskisi gibi atılımları hız kazanmıştır. Çünkü bizim neslimiz Türk Hava Kurumumuz devamının nitelik kazanması nesillerdir. 94 senedir bu bayrağın tüm taşıyıcılarına ölenlere Allah’tan rahmet şimdiki görev yapan arkadaşlarıma başarılar diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:06
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