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Türk halkı ve Cumhurbakanı Erdoğan için alçak sözler!

AP Sosyalist ve Demokratlar Grubu'ndan Portekizli milletvekili Gomes ile İngiliz aşırı sağcı politikacı Farage, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.

29 Haziran 2018 Cuma 17:20
Türk halkı ve Cumhurbakanı Erdoğan için alçak sözler!

Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalist ve Demokratlar Grubu'ndan Portekizli milletvekili Ana Gomes ile İngiliz aşırı sağcı politikacı Nigel Farage, Euronews kanalına Türkiye Cumhurbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkı hakkında akıllara zarar açıklamalarda bulundu.

Her sözleriyle teröristlere sahip çıkan Ana Gomes, Türkiye'de demokratik bir yapının olmadığını ve Erdoğan'ın Türk halkına fayda sağlamadığını söyledi.

Erdoğan hakkında olçukça alçak sözler sarf eden Gomes, Erdoğan'nın Türk halkını boğan biri olduğunu dile getirdi.

Muhalefete de imalı bir gönderme yapan Portekizli vekil, Türk halkının sandıkta gösterdiği demokrasiyi hiçe sayarak seçimlerin adil olmadığını ifade etti.

İşte Ana Gomes ve Nigel Farage'nin yapmış olduğu skandal açıklamalar;

FARAGE: TÜRKİYE'NİN AB'YE GİRMESİ İMKANSIZLAŞTI

Brüksel'de gerçekleşen AB liderler zirvesinin yapıldığı Avrupa Birliği Konseyi'nde Euronews'e konuşan aşırı sağcı İngiliz Avrupa Milletvekili Nigel Farage "Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda Avrupa Birliği'ne girmesi zorlaştı hatta imkansızlaştı" ifadeleri kullanan Farage "Zaten Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin parçası olması taraftarı değildim" diye de ekledi.

ANA GOMES: ERDOĞAN TÜRK HALKINA FAYDA SAĞLAMAZ

"Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda ilerlemesini isterdik" diyen Ana Gomes ise Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin Türk halkına fayda sağlamayacağını ileri sürdü.

GOMES SÖZLERİYLE ALÇALDI

Tüm gücün tek bir kişinin elinde bulunmasının demokratik olmadığını ileri süren Gomes, "Türkiye'yi geçmişten bu yana "boğan" bir kişiden söz ediyoruz. Türkiye'yi yanlış yola saptırdı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne dönük bir yolda ilerlemesini isterdik. Türkiye belli bir süre zarfında AB yolunda ilerledi. İnsan hakları, demokrasi için Kopenhag kriterlerine uyulması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

TERÖRİSTLERİN AÇIKLAMALARIYLA VURMAYA KALKTI

2005 yılında Avrupa Birliği ile Türkiye müzakerelerinin başlaması için olumlu yönde oy kullandığını belirten Ana Gomes, darbe girişiminden sonra durumun daha vahim hale geldiğini iddia ederek, "Evet oyu kullanmamın sebebi hapisten yeni çıkan Leyla Zana'nın söyledikleriydi. Türkiye Avrupa Birliği yolunda gitmezse insan hakları ve demokrasi konusunda gerileyecek demişti. Endişe verici olaylara şahit olsak da her şeyin düzeleceğini düşünüyordum. Ümitliydim. Türkiye'de birçok gazeteci tutuklu. Darbe girişiminden sonra durum daha da vahim hale geldi" dedi.

FETÖ'CÜLERE SAHİP ÇIKTI

Terör örgütü lideri Gülen'e sahip çıkan Gomes, "Sayın Erdoğan'ın darbe girişimini muhalefeti susturmak için kullandığını düşünüyorum. Daha önce birlikte çalıştıkları Gülen cemaatinden kişiler, Kürtler, gençler hedef alındı. Gezi eylemlerinde bu baskının başlangıcı görülmüştü. Türkiye'de Gezi eylemlerine katılan insanlar ile tanıştım. Muhalefetin Avrupalı düşüncelere sahip olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

MUHALEFETE İMALI MESAJ

AP İnsan Hakları Komitesi'nde yer alan Avrupa milletvekillerinin Eylül ayında Türkiye'ye gideceğini belirten Gomes, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da alçakça sözlerini sürdürdü.

Muhalefete mesaj göndermeyi de ihmal etmeyen Gomes,"Her zaman her şey mümkün. Umudumu yitirmiş değilim. Erdoğan son yıllarda elini güçlendirdi, eleştiriyi yok etti. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor kendisi de yok olabilir. Türkiye'de canlı güçler var. Manipüle edilen seçimlerde Sayın Demirtaş hapishanedeydi. Avrupa Birliği'nin de söylediği gibi adil bir seçim değildi. Muhalefet partisi her şeye rağmen yüzde 30 oy oranına ulaştı. Ümitliyim. STK'lar ile ele ele çalışmak durumundayız. Her şey değişebilir. Türk halkı ekonomik gidişattan memnun değil. Bu durum baskıların sona ermesini sağlayabilir" dedi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 17:20
  1. ab
  2. avrupa birliği
  3. Erdoğan
  4. Türkiye
  5. Kopenhag
  6. AP
  7. Ana Gomes
  8. Nigel Farage
  9. Dış Politika Haberleri

YORUM YAZ

  • Hasan ÇetinHasan Çetin7 sa önce
    Size karşı inadına Sayın Cumhurbaşkanımızı seviyoruz.Cumhurbaşkanımızın Allah cc yar ve yardımcısı olsun.
  • Abdullah tosunAbdullah tosun3 sa önce
    17 seneden sonra yüzde 25 ten yüzde 30 oy oranına çıktılar siyasi oyunlarla. Yüzde 51 için toplamda enaz68 yıla ihtiyaçları var. Senin ömrün yetmez ona haspa.m boşunaheveslenme. Senin gibiler yüzünden elhandulillah bizleri bir bütünlük içine yönlendirdiginiz için teşekkürler. Cicim
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