0553 313 94 23

Türk Halk Müziği Yarışması’nın birincisi AÜ oldu

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün “Sahne Sırası Sende” sloganıyla düzenlediği Gençler Arası Türk Halk Müziği Yarışması’nın birincisi Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencileri oldu.

01 Mart 2019 Cuma 10:27
Türk Halk Müziği Yarışması’nın birincisi AÜ oldu

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün “Sahne Sırası Sende” sloganıyla düzenlediği Gençler Arası Türk Halk Müziği Yarışması’nın birincisi Akdeniz Üniversitesi (AÜ) öğrencileri oldu.


Özgecan Arslan Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen yarışmada Elektro Gitarda Mehmet Hulusi Yıldız, Bas GitardaFahrettin Nihat Erkan ve Vokalist Berkan Deniz Çatalkaya’dan oluşan grup başarılı performansıyla birinciliğe layık görüldü. Yarışmanın birincisi olmaktan çok mutlu olduklarını dile getiren grup üyeleri, “Şimdiden bir sonraki yarışma için hazırlıklara başladık. Ancak grubumuzda eksiklerimiz var. Keman, batari ve klarnet ya da saksofon çalabilen arkadaşlara ihtiyacımız var. Bir sonraki yarışmamız Mersin’de yapılacak. Onu kazanırsak Samsun’da Türkiye Finaline katılacağız ve sonrasında yurtdışında ülkemizi temsil etme imkanına kavuşacağız” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ryan Donk geri sayıma geçti! 2 maç kaldı
    1. Ryan Donk geri sayıma geçti! 2 maç kaldı
    2. Beşiktaş, Kayseri deplasmanında
    3. Başkan Alıcık; “Halkımızla el ele, hep..
    4. Talasgücü 2 haftalık galibiyet..
    5. Hepsiburada ve Meizu'dan telefon ve..
    6. İSO Turkiye İmalat PMI Şubat ayında..
    7. ABD'de üniversiteye silahlı saldırı!
    8. Kış aylarında oto yıkama sektörü durgun
    9. Tütün denetçilerine eğitim
    10. Silifke’de Adli Kolluk Koordinasyon..
    11. Kaş düşüklüğü yorgun ifade gösteriyor
    12. Türk Halk Müziği Yarışması’nın..
    13. Demiryolu işçilerinin zorlu kış mesaisi
    14. Kayseri’de evlenmelerde %3,6 azalma,..
    15. ‘Aksu’da Damlalar Pamukta Birleşiyor’..
    16. Gebelikte plasenta yapışmasına dikkat
    17. O ülke yardım istedi! 25 saat içinde..
    18. Çaldıkları kabloyu eritmek isteyen iki..
    19. Gaziantep'teki trafik kazası
    20. ESİAD'da isim değişikliği
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi