Türk hackerler Yunan'ı çıldırttı

Türk hackerler, dün gece Yunanistan'ın resmi haber ajansı Atina Haber Ajansı'nın internet sitesine siber saldırı düzenledi.

Ajansın ana sayfasına girenler karşılarında Türk bayrağı ve Türkçe mesajlarla karşılaştı.

"Yunanistan akıllı ol. Denize döktüğümüzü ne çabuk unuttun" yazılı olan ve arkasında Türk bayrağının olduğu görseller 4 dakika boyunca internet sitesinde kaldı.

Hackerler ayrıca Yunanistan'ı darbe girişimine katıldıkları iddia edilen ve sığınma talebinde bulunan askerleri iade etmeyerek 'teröristlere destek' vermekle suçladı.