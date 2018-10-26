Türk hacker grubu Yunan hükümet sitesine “bir uğradı”
Türk hacker grubu “Deliler Tim” Yunanistan hükümet sitesini hack’ledi.26 Ekim 2018 Cuma 15:37
yeniakit.com.tr “Deliler Tim” isimli Türk hacker grubu, Yunanistan’ın aklını aldı. Grup, Yunanistan hükümetinin sitesini hack’ledi, siteyi erişime kapadı.
Erişime kapatıldı
“Deliler Tim” isimli grubun Facebook hesabından yapılan duyuruda, saldırı sonrası Yunanistan hükümet sitesine erişimlerin kesildiğine dair fotoğraf paylaşıldı.
“Bir uğradık”
Hükümet sitesinin erişime kapatıldıktan sonra çekilen fotoğraf, şu notla paylaşıldı:
“Yunanistan hükümet sitesine bir uğradık.. Adaları devlet verir, millet geri alır.”
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