Türk hackerlar, Türkiye aleyhine karar veren AİHM'in sitesini vurdu! Demirtaş kararına tepki gösteren Türk hacker grubu Anka Neferler Tim, AİHM'in resmi internet sitesini erişime kapattı.

yeniakit.com.tr Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) HDP eski Eş Genel BaşkanıSelahattin Demirtaş'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmederek Türkiye'nin 2 bin euro manevi tazminat, bin euro da mahkeme masrafı ödemesine karar verdi. Bu kararın ardından Türk hackerlardan büyük tepki geldi. Türk hacker grubu Anka Neferler Tim, AİHM'in resmi internet sitesini erişime kapattı. AİHM'in kararına tepki gösteren Anka Neferler Tim, sosyal medya hesaplarından "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin terörist Demirtaş'a tazminat ödemesi kararını almış. Biz de bu karara tepki olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin resmi sitesini vurduk. Türkiye'den özür dileyene kadar siteyi açmayacağız" açıklaması yaptı.

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