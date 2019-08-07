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Türk hacı kafilelerinin tamamı Mekke'ye ulaştı

Türkiye'den 5 Temmuz'da ilk hacı adaylarının yola çıkmasıyla başlayan kutsal yolculukta tüm hacı kafileleri Mekke'ye ulaştı- Bu yıl görevliler hariç 80 bin civarında Türk hacı adayının geldiği kutsal topraklarda artık hac heyecanı yaşanıyor- Arafat'a intikallerin başlamasına kısa süre kala hacı adayları vakitlerinin büyük kısmını Kabe'ye giderek tavaf yapmaya ve diğer ibadetlere ayırıyor- Servis otobüslerinin dünden itibaren hizmet vermediği Mekke'de hacı adaylarının çoğunluğu Kabe'ye yürüyerek ulaşıyor

07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:31
Türk hacı kafilelerinin tamamı Mekke'ye ulaştı

MEKKE (AA) - Türkiye'den bu yıl 5 Temmuz'da ilk hacı adaylarının yola çıkmasıyla başlayan kutsal yolculukta hacı kafilelerinin tümü Mekke'ye ulaştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı ve şirketlerin organizasyonuyla kutsal topraklara Türkiye'den 80 bin civarında hacı adayı geldi. Önce Medine'ye giden kafileler de Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Mekke’ye intikal etti.

Kabe şehri Mekke, Arafat öncesi en yoğun günlerini yaşıyor. Otobüs servis hizmetinin dün sona erdiği şehirde hacı adaylarının büyük çoğunluğu 40 dereceyi aşan sıcaklığa rağmen Kabe-i Muazzama'ya yürüyerek ulaşıyor.

Otellerinden öğle kumanyalarını da alarak çıkan hacı adayları, küçük gruplar halinde yer yer 1-1,5 saatlik yürüyüşle Kabe çevresine varıyor. Bazı hacı adayları ise bulabildikleri taksilerle Kabe'ye ulaşmaya çalışıyor.

Vakit namazlarını Kabe'de kılan hacı adayları, ibadetlerini tavaf yaparak sürdürüyor.

Yoğunluk nedeniyle hemen Kabe'nin yanında tavaf yapamayan hacı adayları, genişletilen katlarda tavaflarını gerçekleştiriyor. Özellikle tekerlekli sandalyede tavaf yapanlar da kalabalığın kısmen daha az olduğu bu alanları tercih ediyor.

- Zemzem içerek soluklanıyorlar

Sıcak havada tavafını tamamlayarak tavaf namazını kılan hacı adayları, Mescid-i Haram içerisinde pek çok yerde bulunan çeşmelerden zemzem içerek soluklanıyor.

Ardından hacı adayları ya yeniden tavafa başlıyor ya da Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ediyor. Bazı hacı adayları ise Kabe-i Muazzama'yı izleyerek dinleniyor.

Kabe çevresine konulan dev vantilatörler de belirli aralıklarla çalıştırılarak sıcaktan bunalan Müslümanların serinlemesine yardımcı oluyor.

- Temizliğe özel önem

Hac dönemi günde yüz binlerce hacı adayının akın ettiği Kabe'de temizliğe de özel önem veriliyor.

Tavafın namaz vakitleri hariç durmadığı Kabe-i Muazzama çevresinde temizlik görevlileri şeritlerle küçük alanlar oluşturup ellerindeki fırçalarla temizlik yapıyor.

Diğer alanlarda ise kalabalık temizlik grubuyla daha büyük şeritli alanlar oluşturularak temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor.

- Arafat'a intikaller

Hacı adaylarının vakfe için Arafat'a intikallerinin ise arife gününden bir gün önce akşam saatlerinde tamamlanması planlanıyor.

Türk hacı kafilelerinin intikali, 9 Ağustos Cuma günü 16.00'da servis otobüsleriyle yapılacak.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:31
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