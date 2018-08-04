Milli güreşçilerden tarihi başarı!

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan Ramazan Sarı altın madalyayı Türkiye'ye getirdi. Diğer sporcumuz Feyzullah Aktürk ise gümüş madalya kazandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden şampiyonanın altıncı gününde, erkekler 79 kiloda mindere çıkan Ramazan Sarı, finalde Moldovalı Adrian Grosul'u 7-4 yenerek altın madalyaya uzandı.

97 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk ise finalde Avrupa şampiyonu Gürcü rakibi Zuriko Urtasvili'ye yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Şampiyonanın son gününde yarın 86 kiloda Arif Özen altın, 92 kiloda Erhan Yaylacı, 125 kiloda Oktay Güngör bronz madalya için mindere çıkacak.

RAMAZAN SARI: ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HAYALİM

Avrupa şampiyonu Ramazan Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli takıma ilk kez girdiğini belirterek, "Çok şükür, elhamdülillah çocukluğumdan beri hayalim olan Avrupa Şampiyonası'na ilk kez geldim. Çok şükür bütün rakiplerimi yenerek şampiyon oldum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Gümüş madalya kazanan Feyzullah Aktürk de Dünya Şampiyonası için en iyi şekilde hazırlanacağını dile getirerek, "İçimde bir burukluk var, finale çıkıp İstiklal Marşı'nı okutamadım. İnşallah bu burukluğu Dünya Şampiyonası'nda telafi etmek istiyorum. İstiklal Marşı'mızı okutup bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.