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Türk Göç ve Diasporası NEÜ’de konuşuldu

Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ), Türk Göç ve Diasporası Paneli düzenlendi.

12 Nisan 2019 Cuma 14:33
Türk Göç ve Diasporası NEÜ’de konuşuldu

Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ), Türk Göç ve Diasporası Paneli düzenlendi.


Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleştirilen panel, NEÜ Genel Sosyoloji ve Metodoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Koyuncu’nun moderatörlüğünde gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Sakarya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Bünyamin Bezci, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Kayapınar’ın katılımlarıyla gerçekleşen paneli çok sayıda öğrenci takip etti. Panelde, Prof. Dr. Levent Kayapınar göç türleri, devletlerin eliyle gerçekleşen göçler, Türklerin Anadolu’ya göçmesi, Loannis Skilicis’in Selçuklu Türkleri hakkında söylemlerini, Moğolların sebep olduğu zorunlu göçleri hakkında dinleyenleri bilgilendirdi.


Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise 19. yüzyıldan günümüze kadar olan göçleri, göçmen-muhacir kavramlarını, istatistiki verilere göre Türkiye’deki yabancı sayılarını, düzenli ve düzensiz göçleri anlattı. Adıgüzel, Türkiye’nin Batı sınırlarına göre Doğu sınırlarından göçmenler aldığını, bunların kimi zaman devlet bilgisi dahilinde kimi zaman ise kaçak yollardan Türkiye’ye girdiğine değindi. Ülkedeki sığınmacılar yüzde 70’ini Suriyelilerin oluşturduğunu kaydeden Adıgüzel, “Bunun sebebi ülkelerinde devam eden savaş ve bu dönemsel göçler bölgedeki diğer savaşlar sonrasında da görüldü. Bizim de kültürümüzde konar-göçerlik var. Yıllarca biz de göç etmişiz, göçe zorlanmış bir ulusuz. Dolayısıyla o insanları anlaması gereken onların halini anlayabilecek millet biziz” dedi.


Türkiye’den Avrupa’ya yapılan göçlere değinen Prof. Dr. Bünyamin Bezci ise bu göçler esnasında ortaya çıkan sorunları ve çözümlemelerinin politik düzleme nasıl yansıdığıyla ilgili detaylı bir sunum yaptı. Panelistler programın sonunda öğrencilerin merak ettikleri konulara açıklık getirerek, sorularını yanıtladı.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 14:33
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