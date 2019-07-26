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Türk girişimcilerin projeleri dünya pazarına açılıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) sağlık, eğitim, finans ve teknoloji merkezi olarak kabul edilen Boston’da Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Yenilik ve Girişimcilik Merkezi açıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 11:49
Türk girişimcilerin projeleri dünya pazarına açılıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) sağlık, eğitim, finans ve teknoloji merkezi olarak kabul edilen Boston’da Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Yenilik ve Girişimcilik Merkezi açıldı. MIT ve Harvard üniversitelerinin ortasında, Google, Amazon ve Facebook’a komşu olan merkez, Türk girişimcilerin projelerinin global pazarda yer almasını sağlayacak.


Dünyanın saygın üniversiteleri, Harvard Üniversitesi, MIT ve Northeastern Üniversitesi ile eğitim ve araştırma projeleri koordine edecek olan ve anlaşma içinde olacak BAU Yenilik ve Girişimcilik Merkezi, Türkiye’de ve çeşitli ülkelerde eğitim gören öğrencilerin Boston’da yeni fikirler üretmesini ve hazırlanan Star-Up’ların global pazarda yer almasını sağlayacak. Merkez, lise öğrencilerinden, üniversite öğrencilerine, geleceğe yönelik projelerinin dünya pazarında yer almasını isteyen herkesi ağırlayacak. BAU Yenilik ve Girişimcilik Merkezi, ABD’nin eğitim alanındaki en önemli inovasyon merkezlerinden biri olan Cambridge Innovation Center’da yer almaktadır. Bu merkezlerde haftada 200’den fazla networking ve inovasyon etkinliği düzenlemekte.



“Türkiye’deki inovasyon ekosistemini geliştirmek isteyen herkese kapımız açık”


Uluslararası konferanslar düzenleyerek sertifika programları ile katılımcıların donanımını arttıracağını ve onlara güçlü networkler oluşturmalarını sağlayacağını belirten BAU Yenilik ve Girişimcilik Merkezi’nin Direktörü Bengisu Önal şunları söyledi;


“Merkezimiz, ABD’de üretilen Start-Up’lara destek vermek için İstanbul ve üniversitelerarası iletişimin koordine edildiği bir merkez olarak konumlandırıldı. Amacımız hem Türkiye’de hem diğer ülkelerden gelecek projelerin geliştirilmesi ve patentlenmesi aşamasında girişimcilere destek olmak. Onların girişimlerinin global pazarlarda yer alması için önemli bir partner görevi üstlendik. Bin 100 Star-Up bulunduran Cambridge Innovation Center’ın içerisinde hem tüm BAU’lulara hem de girişimcilik ve inovasyonla ilgili destek isteyen herkese hizmet vereceğimiz için heyecanlıyız. Sertifika programları, eğitimler, etkinliklerle Boston’la olan eğitim ve inovasyon ağımızı daha da güçlendireceğimiz merkezimiz aynı zamanda MIT, Harvard, Northeastern gibi üniversitelerle olan anlaşmalarımızı da yürütüyor olacak. Şubat 2020 itibariyle girişimcilik, inovasyon, yapay zeka, nesnelerin interneti konularında uluslararası sertifika programlarımız hem öğrencilerin hem iş insanlarının hizmetinde olacak. Lise öğrencileri, üniversite öğrencileri, girişimciler, kısacası hedefi gelecek olan herkesin artık Boston’da çalışacakları Türk bayrağı ve BAU bayrağı dalgalanan bir kapısı var. Sadece BAU değil Türkiye’deki girişimcilik, inovasyon ekosistemini geliştirmek isteyen herkese kapımız açık.”


Bunun yanı sıra, Boston’da yaşayan uluslararası alanda akademik başarısını kanıtlamış öğretim üyelerinin workshoplarını düzenleyen merkez, ABD’de kariyer yapmak isteyen BAU mezunlarına danışmanlık hizmeti de vermekte.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 11:49
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