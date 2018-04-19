Türk girişimciler yaptı, Musk hayran kaldı!

NASA’nın roket kalkışlarında, Amerikan Ordusu ise bomba infilak testlerinin fotoğraflanmasında kullandığı, MIOPS teknolojisini beğenen isimler arasında çılgın iş insanı Elon Musk da bulunuyor.

Fotoğrafçılık, teknolojinin yardımıyla hızla değişen bir alan haline geldi. Amatör fotoğraflar için artık elimizdeki akıllı telefonların kameraları bile inanılmaz kareler yakalayabiliyor. Profesyonel alandaki fotoğrafçılığı ilerletmek için ise Türk girişimciler harekete geçti.

‘MIOPS’ adında akıllı bir fotoğraf makinesi tetikleyicisi geliştiren Onur Çelik, Erkan Yiğiter ve Ali Emir Bayraktar, çılgın iş insanı olarak bilenen Elon Musk’ın bile dikkatini çekti. Amerikan Uzay Dairesi (NASA) bile fırlatılan roketleri artık MIOPS ile fotoğraflıyor.

ABD ORDUSU KULLANIYOR

Geliştirdikleri ürünün dünya çapında çeken bir cihaz olduğunu anlatan Çelik, “Müşterilerimiz arasında dünyanın en büyük kamera ekipman mağazalarından Amerika’daki B&H Photo’nun yanı sıra NASA ve Amerikan Ordusu gibi büyük ve kurumsal isimler de var. NASA, MIOPS ürünlerini roket kalkış anlarının fotoğraflanmasında kullanırken, Amerikan Ordusu ise bomba infilak testlerinin fotoğraflanmasında kullandı. Yakın zamanda ise özellikle roket kalkış anlarının fotoğraflanmasında sıklıkla kullanılmaya başlandı ve geçtiğimiz dönemde SpaceX firmasının uzaya gönderdiği roketlerin kalkış anlarının fotoğraflarının çekilmesinde aktif olarak kullanıldı. Hatta ürünümüzle çekilen birkaç fotoğraf Instagram’da Elon Musk tarafından da beğenildi ve binlerce insana ulaştı” dedi.

MIOPS ürünlerinin şu anda www.miops.com, perakende ve 20 farklı ülkedeki bayiler aracılığıyla satılması Çelik’in aktardığı bilgiler arasında. Bugüne kadar ürünlerinin 15 binin üzerinde fotoğrafçıyla buluştuğunu anlatan Çelik, “Bu sayı her geçen gün artıyor. Kickstarter üzerinde iki tane inovatif ürünümüzü başarıyla fonlayarak yaklaşık 4 bin 500 adet teknoloji meraklısından toplamda 650 bin dolarlık ön sipariş almayı başardık ve ürünlerimizi söz verdiğimiz gibi geliştirip, ürettik ve müşterilerimize teslim ettik” diye konuştu.

TÜRKİYE’DEN İHRACATA KATKIDA BULUNUYORLAR

Üretimlerinin tamamını yurt içinde yerli kaynaklarla yaptıklarını ve Türkiye’den de teknoloji alanında büyük markalar çıkabileceğini tüm dünyaya göstermek istediklerini dile getiren Çelik, şunları anlattı: “Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent’in ABD’ye açılmayı hedefleyen startuplar için düzenlediği INNOGATE programına katıldık. INNOGATE içerisinde geçirdiğimiz 5 haftalık dönem bizim için çok faydalı oldu. MIOPS olarak ürünlerimizi öncelikle Amerika’da ve sonrasında da tüm dünyada satıyorduk ancak mevcut iş potansiyelimizi nasıl daha hızlı arttırabilir ve karlı hale getirebiliriz konusunda bu süreçte çok fazla yeni bilgi edindik. Şimdi de edindiğimiz bu bilgileri hızlı bir şekilde hayata geçirebilmek için çalışıyoruz. ABD sürecinde de bu hızlı büyümeyi yakalamak için bize yardımcı olabilecek, bunu daha önce başarmış insanlara görüşerek onlarla fikir alışverişinde bulunmak istiyoruz.”