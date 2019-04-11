Türk girişimciler turizm devlerine teknoloji satıyor

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Türk şirketi Nevotek, geliştirdiği IP TV ve Machine Learning temelli akıllı iletişim teknolojileriyle dünya genelinde oteller, hastaneler ve Cruise gemileri tarafından rağbet görüyor. Şirket, Amerikan teknoloji şirketi Cisco ile beraber geliştirdiği proje ile dünyanın en büyük otel zincirlerinden biri için 3 binden fazla otelde "bulut-tabanlı" WiFi hizmeti veriyor.

Nevotek Üst Yöneticisi (CEO) Tankut Turhan, AA muhabirine küresel başarıya ulaşan Nevotek girişimi hakkında bilgi verdi.

Kamu kurumları, hastaneler, oteller ve lüks cruise gemiler gibi misafirleriyle TV, tablet, akıllı telefon menüleri aracılığıyla ve sesli iletişim kuran cihazlarla ulaşan işletmelere çözüm sağlayan bir şirket olduklarını söyleyen Turhan, "Söz gelimi hastaneler, hasta odalarında gerek duyulan bilgi ve servislere kolayca ulaşım imkanı sunarken hastaların konforunu ve memnuniyetini artırır. Ayrıca hastanenin servislerinde verimlilik ve hasta ile sağlık personeli arasındaki iletişim kalitesinin artmasına olanak sağlamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, AVM, plaza gibi ortamlarda ise iş süreçlerini kolaylaştıran, verimliliği artıran ihtiyaçlara göre uyarlanabilen etkileşimli servisler sunmaktadır." diye konuştu.





- "Mobilite ve 'machine learning' ağırlık kazanıyor"





Turhan, Nevotek olarak geliştirdikleri entegrasyon arayüzleri sayesinde, daha önce birbirinden bağımsız adacıklar olarak çalışan sayısız sistem ve cihazın bir arada "Tek sistem gibi" çalışmasını sağladıklarını söyledi.



İçinde bulundukları "Akıllı İletişim" sektörünün neredeyse her yıl yenilendiğini ifade eden Turhan, "Telefonla başladığımız yolculuk data ile devam etti. Daha sonra IP TV’ler geldi. Hemen arkasından ise ortam kontrolü dediğimiz akıllı oda sistemleri bu alana dahil oldu. Şu an da ise mobilite ve 'machine learning' ağırlık kazanıyor.Nevotek teknolojiyi yakından takip ederek, yetkin personeli ile öncülüğünü sürdürmeye ve yeniliklerin peşinden koşmaya devam edecek." diye konuştu.





- "Nevotek’in ürünü, Cisco’nun küresel ürün fiyat listesine girmeyi başarmıştır"





Turhan, Nevotek'in 2001’de üç kurucu ortak ve birkaç çalışanı ile küçük bir yazılım teknolojisi şirketi olarak kurulduğunu belirterek, firma ortakları, günlük hayatta kullanılan tüm veri, iletişim, görüntü ve elektriksel kontrollerin tek bir ağ üzerinden yönetilmesini hedeflediğini söyledi. Nevotek’in ilk ürünlerinin IP Telefon uygulamaları olduğunu aktaran Turhan, veri ağı teknolojilerinin gelişimiyle beraber, şirketin ürün aralığını IP Video ve IP üzerinden çevre kontrol uygulamalarını kapsayacak şekilde genişlettiğini ifade etti.

Turhan şöyle konuştu:

"Nevotek başlangıç olarak, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesini hedefleyerek, küresel potansiyeliyle bölgede çok hızlı gelişen otelcilik sektörüne yönelik ilk ürünü olan 'V/IP Suite' ile IP telefonu otel hizmetleriyle entegre hale getirmeyi başarmış. Daha sonra bu ürün,Cisco testlerinden geçerek şirketin Cisco uygunluk logosu almasını sağlamıştır.



Nevotek, 2002’de yaptığı çalışmalarla Cisco Systems’in Doğu Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bölgesinde '2002 Yılının Stratejik İş Birliği' (Strategic Alliance of the Year) ödülünü almaya hak kazanmış, bu başarısını 2005’te Cisco’nun ilk tescilli 'Çözüm Satış' ortağı ve 2007’de ilk ISPN ortağı olarak devam ettirmiştir.Bunun sonucunda, 2008’de Nevotek’in V/IP Suite ürünü, Cisco’nun küresel ürün fiyat listesine girmeyi başarmış ve Cisco kendi ürünleri arasında bu ürünü de aktif olarak pazarlamaya başlamıştır.

Marka değerine dönük bir çalışmamız yok ancak şunu belirtebiliriz ki; bugün Cisco’nun dünyanın en büyük otel zincirlerinden biri için 3 binden fazla oteli kapsayan küresel ölçekte, bulut-tabanlı WiFi - Internet erişimi yönetimi ve otel sistemleri (PMS) entegrasyonu içeren projesinin arkasında Nevotek yazılımı çalışıyor."





- Ar-Ge çalışmalarını İTÜ ARI Teknokent'te sürdürüyor





Turhan, yaptıkları işi dünyada bu ölçek ve kalitede çok az sayıda firmanın yapabildiğini belirterek, "İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent bünyesinde yer alan merkezimiz Ar-Ge faaliyetlerimize devam ederken, yüzde 90 yurt dışına satış yapan ve döviz kazandıran hizmet ihracatçısı statüsünde olmaktan da gurur duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.







