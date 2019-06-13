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Türk gıda devinden "iflas" açıklaması!

Çiftçi kooperatifi markası Torku, iflasını açıklayacağı şeklinde sosyal medyada dolaşan yalan yanlış iddialarla ilgili açıklama yaptı.

13 Haziran 2019 Perşembe 18:51
Türk gıda devinden "iflas" açıklaması!

Çiftçi kooperatifi markası Torku, iflas açıklayacağına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Konuyla alakalı Torku firması sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Siz değerli Torku tüketicilerinin bize olan güvenini sarsmaya yönelik kasıtlı olarak çıkarılan asparagas haberlerin sonuncusu, Torku'nun iflas açıklayacağına dair yapılan sistematik yayınlardır.

Ne bir hat durdu ne de bir kişi işinden oldu. İSO 500'de 1 fabrikamız varken şimdi 4 fabrikamız oldu.

Bir kısım ısrarla çiftçinin 45 tesisi ve Torku gibi markası olmasını hazmedemiyor.

Tüketicilerimizden ricamız dedikodulara prim vermeyiniz."

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:51
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YORUM YAZ

  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer31 dk önce
    TORKU..ürünleri..hem..kaliteli..hem..ekonomik..severek..raflarda..arıyoruz..buluyoruz..hatta..soruyoruz..İyi..ki..varsın..TORKU..
  • EGEEGE31 dk önce
    Torkunun rakibi kimse o firmadan şüphe duyun ,her şeyi yapar bu satılmış zihinler ...

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