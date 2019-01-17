Türk Gençlik Vakfı'ndan, burslu öğrenciler yararına etkinlik

İSTANBUL (AA) - Türk Gençlik Vakfı, geliri burslu öğrenciler yararına kullanılmak üzere kahvaltı programı düzenledi.

Üsküdar Belediyesi Nikah Sarayı'ında gerçekleşen etkinliğe, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya ve çok sayıda gönüllü katıldı.

Yerlikaya, etkinliği düzenleyen gönüllülere teşekkür etti.

Türk Gençlik Vakfı Kadın Komisyon Başkanı Yasemin Sezgin de amaçlarının hizmet olduğunu, bu kapsamda faydalı işler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Vakıf hakkında da bilgi veren Sezgin, "Biz, iş adamları, iş kadınları, akademisyenler, sanatçılar, fikir önderleri, düşünürler, köşe yazarları ve dış ilişkiler uzmanlarından oluşan geniş bir üye topluluğunu bünyesinde barındıran, toplumun ileri gelenleri ve fikir önderlerini gelecek nesillerle aynı çatı altında buluşturan vizyon sahibi, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur." diye konuştu.

Sezgin ayrıca Hatice Nur Yerlikaya'ya çiçek takdim etti.

Konuşmaların ardından, Erguvan Musiki Topluluğu konser verdi.