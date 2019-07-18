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Türk gemisinin kaçırıldığı Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli suları

Uluslararası Denizcilik Bürosu (IMB),yayınladığı raporda 10 Türk denizcinin Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırıldığı Gine Körfezi’nin dünyanın en tehlikeli noktası olduğunu duyurdu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:20
Türk gemisinin kaçırıldığı Gine Körfezi, dünyanın en tehlikeli suları

Uluslararası Denizcilik Bürosu (IMB),yayınladığı raporda 10 Türk denizcinin Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırıldığı Gine Körfezi’nin dünyanın en tehlikeli noktası olduğunu duyurdu.


Uluslararası Denizcilik Bürosu (IMB) tarafından yapılan açıklamada, Gine Körfezi bölgedeki korsanlık faaliyetleri nedeniyle dünyanın en tehlikeli bölgesi olarak nitelendirildi. Geçtiğimiz günlerde 10 Türk denizcinin Nijerya açıklarında korsanlar tarafından rehin alınması,Gine Körfezi’ndeki kaçırılma ve fidye korsanlığı olaylarını bir kez daha gündeme getirirken bölgenin güvenliğine dair tartışmalar alevlendi. Denizlerde yaşanan adam kaçırma olaylarının yüzde 73’ünün, rehin alma olaylarının ise yüzde 92’sinin Gine Körfezi’nde gerçekleştiği bildirilirken, IMB, Gine Körfezi’ne “dünya korsanlığının merkezi” diyerek Batı Afrika çevresindeki denizlerin dünyanın en tehlikeli suları olduğunu açıkladı.


Batı Afrika açıklarında, 2019’un ilk yarısında 27 denizcinin silahlı korsanlar tarafından kaçırıldığı açıklanırken aynı döneme ait 2018 verilerinde bu sayının 25 olduğu hatırlatıldı. Bölgedeki korsanlar, 2019 yılının ilk yarısında 2 kimyasal tankeri kaçırırken, başka bir saldırıda kullandıkları bir römorkörü ele geçirdiler. IMB’nin raporuna göre, dünya çapında ateş açılan 9 gemiden 8’ine Afrika’nın en büyük petrol üreticisi olarak kabul edilen Nijerya’nın 65 deniz mili açıklarında saldırıldı.


IMB, Gine Körfezi saldırılarında 2019’un ikinci yarısında bir önceki yıla kıyasla “belirgin bir düşüş” gözlemlendiğini açıkladı. Bu düşüşte, Nijerya donanmasının devriye botları göndererek bildirilen olaylara aktif olarak müdahale etmesinin etkili olduğunu hatırlattı.



Kaçırılan Türk gemisi Gana’da Tema Limanı’nda


Geminin işletmecisi Kadıoğlu Denizcilik, Paksoy-1 isimli geminin Kamerun liman kenti Douala’dan, Fildişi Kıyısı’ndaki Abidjan’a yüksüz bir şekilde yol aldığı sırada saldırıya uğradığını bildirdi. Nijerya açıklarındayken kaçırılıp 10 kişilik mürettebatı tutsak olarak alınan, 114 metre uzunluğundaki ve 17 metre genişliğindeki gemi korsanlar tarafından komşu ülke Gana’nın karasularına getirilmişti.


Gana Donanması’nın kendi kara sularına sokulan gemiyi takip etmesinin ardından Paksoy-1, korsanlar tarafından Gana’daki Tema Limanı’na çekildi.


Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere yetkili Türk makamları, kaçırılan vatandaşlarımızın serbest bırakılması için Nijerya ve Gana makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:20
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