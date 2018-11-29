Türk gemisini engellemek isteyen Yunan fırkateyninin yakıtı bitti

Diplomatik kaynakların iddiasına göre, Doğu Akdeniz'de araştırma yapan “Barbaros Hayreddin Paşa” sismik araştırma gemisini 18 Ekim'de taciz eden Yunanistan'a ait fırkateyn, gerekli yakıt ve ve barınma ikmalleri sağlanamadığı için bölgeyi terk etti.

Türk gemisini taciz etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında yapılan antlaşmalar çerçevesinde Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'de önceden ilan edilen Güzelyurt Araştırma Sahası'nda çalışmalara başladı. Bölgede araştırmalarını sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, 18 Ekim'de Yunanistan'a ait bir fırkateyn tarafından taciz edildi.

Deniz Kuvvetleri bölgeye geldi, koruma çemberi oluşturuldu

Taciz olayı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurların hızla bölgeye hereket etmesiyle son buldu. Akdeniz'de suların ısınmasına neden olan bu olay, Türkiye tarafından diplomatik kanallardan tepki gösterilip, Yunanistan uyarıldı. Yaşananlar üzerine Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait 2 fırkateyn, 2 korvet ve 2 denizaltı Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi etrafında koruma çemberi oluşturdu.

Atina yalnız bıraktı, bölgeden ayrıldı

Yunan gemisi de, koruma çemberinin dışında izleyici konuma geçti. Bir müddet beklemede kalan Yunan fırkateyni, Ankara'nın kararlı duruşu karşısında pest etti. Diplomatik kaynakların iddiasına göre Yunan gemisi, hem yakıt hem de barınma ikmal sorunu yaşamaya başladı. Atina'dan gerekli yardımın gelmesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, gemi bölgeden ayrıldı.

Milli Güvenlik Kurulu: Müsaade edilmeyecek

Kıbrıs'taki doğalgaz ve petrol arama krizi Milli Güvenlik Kurulu'nun son toplantısında da ele alındı. MGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz`deki hak ve menfaatleri son gelişmeler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bölgedeki tek yanlı ve uluslararası hukuku çiğneme teşebbüsleri ile cepheleşme girişimlerinin bölge ve dünya barışına katkı sağlamayacağı, uluslararası hukuka uygun ve meclis iradesine dayanan kararlılığımızın dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerine aykırı hiçbir gelişmeye müsaade edilmeyeceği teyit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Doğu Akdeniz’de 30 savaş gemisi var

DHA'nın edindiği bilgilere göre Doğu Akdeniz'de şu anda Türkiye, Rusya, ABD, İtalya, Fransa'ya ait yaklaşık 30 savaş gemisi bulunuyor.