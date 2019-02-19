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Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Abdullah Çevrim vefat etti

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Abdullah Çevrim, 77 yaşında hayatını kaybetti

19 Şubat 2019 Salı 10:54
Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Abdullah Çevrim vefat etti


İSTA NBUL (AA) - Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Abdullah Çevrim, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, eski milli futbolcu Abdullah Çevrim'in vefat ettiği bilgisi verilerek, "Eski milli futbolcumuz Abdullah Çevrim'in vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Abdullah Çevrim'e Allah'tan rahmet; ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

Fenerbahçe'de 1966-1971 yıllarında futbol oynayan Çevrim, sarı-lacivertlilerle Balkan Kupası'nı kazandı. Çevrim, Fenerbahçe'yle iki de lig şampiyonluğu sevinci yaşadı.

A Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen Çevrim, MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği formalarını da terletti.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 10:54
  1. A Milli Futbol Takımı
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  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
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