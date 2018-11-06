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Galatasaray'da Eren Derdiyok krizi

Takımında krize neden olan Eren Derdiyok, maaşının TL’ye çevrilmesine yanaşmayınca, Galatasaray efsanesi teknik direktör Fatih Terim’in gözünden iyice düştü, Schalke maçının kadrosundan da çıkarıldı.

06 Kasım 2018 Salı 12:34
Galatasaray'da Eren Derdiyok krizi

Fenerbahçe derbisinin ilk 11'inde olması beklenirken kendisini yüzde 100 hazır hissetmediği için oynamak istemeyen ve formasını Sinan Gümüş'e bırakan Eren Derdiyok, teknik direktör Fatih Terim'in gözünden tamamen düştü.

TL'ye çevrilmesini istemedi

Forvet transferi yapılmadığı için kendisinin vazgeçilmez olduğunu düşünen 30 yaşındaki futbolcunun, hocasıyla da problem yaşadığı ortaya çıktı. Yapılan kanun düzenlenmesinin ardından maaşını TL'ye çevirmesi istenen ancak buna yanaşmayan Eren'in, sakat olmamasına rağmen forma giymek istemediği öğrenildi.

Sözleşme yenilenmeyecek

Derbinin başlamasına dakikalar kala Terim'in oyun planını bozan İsviçreli golcü, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Schalke 04 deplasmanına da götürülmedi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Eren'e yılda 2 milyon 150 bin Euro maaş ödeyen Sarı-Kırmızılılar'ın, golcü futbolcuyla sözleşme yenilemeyeceği ifade edildi.

Devre arasında kendisine takım bulması istenecek olan Eren'i kadrosuna görmek istemeyen Terim'in, en az 2 forvet alınması yönünde yönetime talepte bulunduğu bildirildi.

Kaynak: Habertürk

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 12:34
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  2. Eren Derdiyok
  3. Fatih Terim
  4. TL
  5. Maaş

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