0553 313 94 23

Türk fıstığına fıstık gibi ödül

Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş firmalarından Tuğba Kuruyemiş tarafından üretilen ‘Sürülebilir fıstık ezmesi’iTQi (Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü) tarafından düzenlenen yarışmada Üstün Lezzet Ödülü kazandı.

18 Haziran 2019 Salı 09:24
Türk fıstığına fıstık gibi ödül

Türkiye’nin önde gelen kuruyemiş firmalarından Tuğba Kuruyemiş tarafından üretilen ‘Sürülebilir fıstık ezmesi’iTQi (Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü) tarafından düzenlenen yarışmada Üstün Lezzet Ödülü kazandı.Bu ödül ile Tuğba Kuruyemiş, güzel olan her şey için kullanılan ‘Fıstık gibi’ deyimini uluslararası alanda da söyletti. "International Taste and Quality Institute’’ logosu taşıma hakkını da kazanan Tuğba Kuruyemiş’in sürülebilir fıstık ezmesi bundan sonra sadece Türkiye’de değil Avrupa’da da sofraları süsleyecek.


Brüksel merkezli International Taste and Quality Institute ITQI, (Uluslararası Tat ve Nitelik Enstitüsü) tarafından düzenlenen lezzet testi organizasyonunda, Türk ürünü olarak yarışmaya giren ürünlerden Tuğba Kuruyemiş’in Sürülebilir Fsıtık Ezmesi jüriden tam puan aldı. Yılda bir kez düzenlenen ITQI organizasyonuna, Dünya genelinden bir çok kurum ve kuruluşlar katılıyor. Bu yıl 15.’si düzenlenen ve dünya çapında pek çok gıda firmasının katılım gösterdiği yarışmaya katılan 15 bin üründen ön elemeyi 1185 ürün geçti. Kapalı göz testindeki tadım oturumlarında 1885 ürün tadıldı.


Tuğba Kuruyemiş olarak böylesine önemli bir ödülü almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, “Piyasaya sunduğumuz her ürün için çok fazla özen gösteriyoruz. Bu yıl sürülebilir fıstık ezmesi ürünümüz ile Belçika’da düzenlenen yarışmaya katıldık.Jüri şef ve sömeliyeler, gelen yiyecek ve içecek ürünlerini tat, koku, doku, yoğunluk, ürünün ağızda bıraktığı tat gibi çeşitli kriterleri baz alarak, kör tadım testi bazında değerlendiriyor. Tadım testinden başarı ile geçen ürünler lezzet sertifikasına ve tüm dünyada Superior Taste Award adı verilen bir ödüle hak kazanıyor. Bizim ürünümüz de bu ödülü kazandı. Başta çalışanlarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Değerlendirmeler çok hassas yapılıyor


Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü ödüller için değerlendirmesini, her ürünün hedonik lezzetini ayrı ayrı ölçmeyi amaçlayan tadım oturumları ile gerçekleştiriyor. Jüri üyeleri, tattıkları her ürün için Duyusal Analiz Raporunda puanlama yapıyor. Bu puanlama ürün lezzeti, aroma, yapı, koku, doku, tadım sonrası ağızda bıraktığı tat gibi kriterler dikkate alınarak yapılıyor. Dünya çapında kabul görmüş çok sayıda uzmandan oluşan tadım heyetinden en yüksek puanı alan ürünler ödüle layık görülüyor.


Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü, 2005 yılından itibaren her sene, altmış yıldızlı şef ve altmış içecek tadım uzmanını, dünyanın dört bir tarafından gelen tüketici gıdalarını kapalı göz testine tabi tutmak için bir araya getiriyor. Jüri üyelerinin, yiyecek ve içeceklerin lezzetini değerlendirmedeki profesyonel deneyimleri, onları dünyanın en nitelikli ve en tanınan jürisi yapıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartepe’de heyecan dolu Off-Road şenliği
    1. Kartepe’de heyecan dolu Off-Road..
    2. Erzurum’da trafik kazası: 1 ölü
    3. Döviz kurları
    4. (Özel) Şizofreni hastası genç kadına..
    5. Bir ailenin çöp seferberliği
    6. NASA’ya Türk damgası
    7. Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha..
    8. Denizli’de trafik kazası: 6 yaralı
    9. Bursa merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu
    10. Sayıştay'dan İmamoğlu'na yalanlama!
    11. Gevaş’ta hain tuzak: 3 korucu yaralı
    12. (Özel) Asker uğurlama konvoyunda yolu..
    13. Nijer-Türkiye Dostluk Hastanesi’nin..
    14. Futbol: Kupa Amerika
    15. Suudi Arabistan Japonya’da yatırım..
    16. Sayıştay: "İBB ve iştiraklerine..
    17. Damperin yan bölmelerinde 8 bin 170..
    18. Jandarma ekipleri sahte para..
    19. Mursi'nin cenazesine ailesi dışında..
    20. Yozgat-Ankara karayolu trafiğe açıldı
    21. Esaretten şehadete! Mursi, Hakk’a yürüdü
    22. Yamaç paraşütünde ‘Dımbıllan dayı’ ile..
    23. Sayıştay: "İddia edildiği gibi denetim..
    24. İş Dünyası-Üniversite entegrasyonu..
    25. Mut’ta trafik kazası; 1 yaralı
    26. TV düellosundan arta kalan...Yalanoğlu
    27. Türk fıstığına fıstık gibi ödül
    28. "Mursi'nin naaşından korkuyorlar"
    29. Aydemir, Şenkayalı dadaşlarla istişare..
    30. Devrilen traktörün altında kalan yaşlı..
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!