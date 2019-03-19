Türk filmleri ABD'de sinamaseverlerle buluşacak

NEW YORK (AA) - Kuzey Amerika'nın en önemli sinema etkinliklerinden olan 18. Boston Türk Film ve Müzik Festivali, 21 Mart-7 Nisan tarihlerinde Amerikalı sanatseverleri bir araya getirecek.

18. Boston Türk Film ve Müzik Festivali (BTFMF) film programı 21 Mart'ta Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filmi ile başlayacak ve 7 Nisan’da Murat Düzgünoğlu’nun yönettiği 'Halef' filmi ile sona erecek.

ABD'deki en eski Türk film festivallerinden biri olan BTFMF, film gösterimlerinin ardından konserlerle 28 Nisan'a kadar sürecek.

- Birçok film ilk kez gösterilecek

Bu yıl 18'nci yaşını kutlayan ve Boston Globe da dahil olmak üzere bölgenin saygın kültür ve sanat ağırlıklı medyasında da yer verilen festival, kapsamlı programıyla çağdaş Türk sinemasının seçkin örneklerini ve yönetmenlerini bir kez daha Amerikalı seyirciyle buluşturacak.

Programda yer alan birçok filmin Kuzey Amerika veya Amerika ilk gösterimleri festival kapsamında gerçekleştirilecek.

Festival, 21 Mart’da Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filminin Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nde gösterimi ile başlayacak.

Festival programında ayrıca Tunç Okan’ın ‘Otobüs’, Mustafa Karadeniz’in ‘Çınar’, Sefa Öztürk’ün ‘Güven’, Hacı Mehmet Duranoğlu ve Atalay Taşdiken’in ‘Bırakın Çocuk Oynasın’, Vuslat Saraçoğlu’nun ‘Borç’, Ozan Açıktan’ın ‘Aile Arasında’, Banu Sıvacı’nın ‘Güvercin’, Tolga Karaçelik’in ‘Kelebekler’, Dersu Yavuz Altun’un ‘Ayaz’, Ramin Matin’in ‘Son Çıkış’, Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti’nin ‘Sibel’ ve Murat Düzgünoğlu’nun 'Halef' filmleri yer alacak.

Festivalde, uzun metrajlı filmlerin yanı sıra 2006’dan bu yana düzenlenen ödüllü belgesel ve kısa film yarışmasında dereceye layık görülen filmler de sinemaseverlerin ilgisine sunulacak.

Festivalin kurucu direktörü Erkut Gömülü, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de seyirciye ulaşma imkanı sınırlı olan filmlerin Amerikalı seyirciyle buluşabildiği ender platformlardan biri olmasının festivalin en önemli başarısı olduğunu belirtti.

Festival, film gösterimleri bölümünden sonra Boston Üniversitesi Howard Thurman Center ile birlikte sunulan ve seçkin konserlerden oluşan müzik programlarıyla 28 Nisan'a kadar devam edecek.

Festival ve program hakkında daha fazla bilgiye "www.BostonTurkishFilmFestival.org" adresinden ulaşılabilecek.







