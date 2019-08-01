ABD'nin küstah kararı sonrası Türk F-35 pilotları geri dönüyor F-35 eğitimi için ABD'de bulunan Türk pilotların ABD'nin skandal kararı sonrası Türkiye'ye döneceği bildirildi.

F-35 programı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim alan 40'a yakın pilot ve yer hizmeti görevlisi, Amerika'nın kararı doğrultusunda bugün Türkiye'ye dönecek. ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin programdan çıkarılması için resmi süreci başlattıklarını duyurmuştu. NTV’nin haberine göre, geri dönüş organizasyonunu tamamlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, personelin Türkiye'ye dönüşünü sağlayacak. Personelin bugün Türkiye'de olması bekleniyor. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması ve sistemin teslimatının başlaması iki ülke arasında F-35 gerilimine yol açmıştı.

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