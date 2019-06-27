Türk F-16’sından, Fatih Sondaj Gemisine selamlama
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir F-16 savaş uçağı, Doğu Akdeniz’de bulunana Fatih Sondaj Gemisini ve onunla beraber olan TCG Barbaros Fırkateyni’ni selamladı.27 Haziran 2019 Perşembe 13:07
Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait bir F-16 savaş uçağı, Doğu Akdeniz’de bulunana Fatih Sondaj Gemisini ve onunla beraber olan TCG Barbaros Fırkateyni’ni selamladı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir F-16 savaş uçağı, geçtiğimiz günlerde Doğu Akdeniz’deki görevi için törenle uğurlanan Fatih Sondaj Gemisini ve ona refakat eden TCG Barbaros Fırkateyni’ni selamladı.
YORUM YAZ