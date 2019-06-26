0553 313 94 23

Türk F-16´ları Doğu Akdeniz'de 'Yavuz'u selamladı

Doğu Akdeniz'de petrol arama görevi yapacak olan 'Yavuz' gemisi bölgeye ulaşırken Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları tarafından selamlandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:32
Türk F-16´ları Doğu Akdeniz'de 'Yavuz'u selamladı

Türkiye'nin 'Fatih'ten sonra ikinci petrol arama gemisi 'Yavuz', Akdeniz'e ulaştı. Doğu Akdeniz'de ağırlıklı olarak görev yapacak 'Yavuz' bölgeye giderken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 uçakları tarafından selamlandı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklara, gemiyi olası bir taciz için AIM120 ve AIM9 tipi hava hava füzelerinin yüklenmesi dikkat çekti.

Geçişi yapan Türk pilotlar, o anı, çekilen fotoğraf ile ölümsüzleştirdi. Geminin sondaj çalışmaları Yunan ve Rumları alarma geçirmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:32
  1. Türk Hava Kuvvetleri
  2. yavuz
  3. sondaj

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kara Harp Okulu darbe davasında karar (2)
    1. Kara Harp Okulu darbe davasında karar..
    2. Kurban fiyatları ne kadar? Kurban..
    3. "Suriye'nin Yeniden İnşası: Zorluklar..
    4. Yenice Ormanlarında doğa eğitim kampı
    5. Ardahan'da trafik kazası: Ölü ve..
    6. Hatay'da onlarca düzensiz göçmen..
    7. Lübnanlı liderden Filistin çıkışı!..
    8. Kırmızı ışıkta geçen yayalara ceza
    9. Altun’dan açıklama
    10. Çizme’den Anadolu’nun zirvesine
    11. Bursalı kuaförlerin Bursaspor aşkı
    12. Dev kruvaziyer gemi Marmaris Limanı'na..
    13. Özbekistan'da bir ton uyuşturucu imha..
    14. Şehit oğlu için bugüne kadar 10..
    15. 2. Lige çıkan Büyükşehir Hentbol..
    16. İlkadım’da toplu sünnet kayıtları..
    17. Hanımlarımız bizlere Rabbimizin birer..
    18. Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 26..
    19. Hem pratik hem lezzetli: Zencefilli..
    20. Suriye Medya Birliğinden Suriyeli..
    21. Kargodan bin 894 adet uyuşturucu hap..
    22. Eğitim verecek robotlar geliyor
    23. Bizi niye rahatsız ediyorsun?
    24. İkiz halterciler dünyaya meydan okuyor
    25. Özbekistan, Rusya’dan Tigr zırhlıları..
    26. Pazaryeri’nde öncelik yayaların
    27. Bursluluk sınavı sonuçları MEB 2019..
    28. Aşırı sıcaklara dikkat
    29. Kahramanmaraş’ta 35 milyon yıllık..
    30. "Mavi gömlek sahalara geri dönüyor"
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    MHP'den hükümete flaş çağrı: Bir bedeli olacaksa göze alınmalı
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Erdoğan'ın sözleri sonrası ABD'den yeni tehdit!
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Bülent Arınç'tan seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Buna hayır dememiz mümkün değil
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Yeni partiyle ilgili flaş iddia! 'Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın hedef kitlesi onlar'
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı
    Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı: O ülke ile acilen anlaşılmalı

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    'Yerli Soros' Osman Kavala'ya AK Partili vekilden şoke eden destek! Serbest bırakılmasını istedi
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler
    Katar'dan Türkiye'ye yola çıktı... Dünyanın en büyüklerini gönderdiler