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Türk Eximbank’ın finansman desteği 48,4 milyar dolara yükselecek

Türk Eximbank “Finansal Kiralama Şirketleri Kredi Programı”nı uygulamaya başlıyor.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:14
Türk Eximbank’ın finansman desteği 48,4 milyar dolara yükselecek

Türk Eximbank “Finansal Kiralama Şirketleri Kredi Programı”nı uygulamaya başlıyor. Bu Program çerçevesinde Türk Eximbank kaynaklarının bir kısmı leasing şirketleri aracılığıyla ihracatçı firmaların finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımlarının finanse edilmesinde kullanılacak. Bu yıl bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 10 artışla toplam 48,4 milyar dolarlık finansman desteği sağlamak hedefleniyor.



Türk Eximbank 9 leasing şirketi ile ‘Finansal Kiralama Şirketleri Kredi Programı’nı başlatan protokolü imzaladı.Finansal kiralama (leasing) şirketleri aracılığıyla kredi kullandırılması amacıyla imzalanan protokol kapsamında; Türk Eximbank “Finansal Kiralama Şirketleri Kredi Programı”nı uygulamaya başlıyor. Bu Program çerçevesinde Türk Eximbank kaynaklarının bir kısmı leasing şirketleri aracılığıyla ihracatçı firmaların finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımlarının finanse edilmesinde kullanılacak. Böylece başta KOBİ’lerimiz olmak üzere ihracatçılarımızın orta vadeli makine ve ekipman yatırımları Türk Eximbank’ın uygun maliyetli kaynakları ile finanse edilebilecektir. Bu protokol Bankamızın finansal kurumlar kanalıyla daha fazla ihracatçımıza ulaşması inisiyatifine katkısı açısından da önem taşıyor.



Eximbank’tan yapılan açıklamaya göre program kapsamında kullandırılacak krediler azami 1 yıla kadar geri ödemesiz toplam 4 yıla kadar vade ile kullandırılacak. Toplam 9 leasing şirketine 200 milyon dolar limit tahsis edildi. Daha sonra limit tahsis edilecek finansal kiralama şirketi sayısı söz konusu program için ayrılan kaynakla beraber artırılacak.



Açıklamada Türk Eximbank’ın 2019 yılında 29,4 milyar doları nakdi kredi, 19 milyar doları sigorta imkanı olmak üzere bir önceki yıla göre dolar bazında yüzde 10 artışla toplam 48,4 milyar dolarlık finansman desteği sağlamayı hedeflediği böylece, ihracatı finanse etme oranını da yüzde 27’ye yükselteceği bildirildi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:14
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