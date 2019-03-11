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Türk Eximbank'a, ICBC Turkey Bank'tan 350 milyon dolarlık fon

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım:- "ICBC Türkiye'nin sağladığı fon, bankaya, Türkiye'ye ve Türk ihracatçısına duyduğu güveni gösteriyor"- ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao:- "İki banka arasındaki ilişkiler gelecek dönemde daha da gelişecek ve katma değer oluşturmaya devam edecek"

11 Mart 2019 Pazartesi 15:20
Türk Eximbank'a, ICBC Turkey Bank'tan 350 milyon dolarlık fon

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank, ICBC Turkey Bank'tan 350 milyon dolar tutarında fon temin etti.

Anlaşmaya ilişkin imza töreni, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao ve ICBC Turkey Genel Müdürü Shaoxiong Xie'nin katılımıyla Türk Eximbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Türk Eximbank, ICBC Turkey Bank ile 350 milyon dolar tutarında 3 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzaladı.

Kredi, vade sonunda ödenecek yapıda ve uygun maliyetli olması açısından Türk Eximbank'ın fonlama olanaklarını çeşitlendirme ve orta-uzun vadeli kredi portföyünü artırma stratejisi ile uyum gösteriyor.

Böylece yurt dışı borç stoku 10 milyar doları aşan Türk Eximbank, son zamanlarda fonlama piyasalarında temin ettiği orta-uzun vadeli kaynaklara bir yenisini daha eklemiş oldu. Bu kredi ile birlikte Türk Eximbank, 2019 yılının başından bu yana toplam 1,3 milyar dolarlık kaynak sağladı.


- "Yurt dışından sağladığımız kaynak 1,3 milyar dolara ulaştı"


Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, ihracatçılara yaptıkları desteği dolar bazında artırarak ve uygun maliyetlerle finansman sağlayarak KOBİ'leri gözettiklerini söyledi.

Yıldırım, ICBC Türkiye'nin sağladığı fonun, bankaya, Türkiye'ye ve Türk ihracatçısına duyduğu güveni gösterdiğini aktararak, ilişkilerin artarak sürmesi için yakın çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ocak 2019'dan itibaren yurt dışından sağladıkları kaynağın 1,3 milyar dolara ulaştığına işaret eden Yıldırım, ICBC Türkiye'den gelen kaynağın ise toplamda 700 milyon dolarlık bir hacime ulaştığı bilgisini verdi.


- "Proje finansmanında tam destek sağlayacağız"


ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao da bu başarılı işlemin ICBC olarak Türkiye’de bankacılık sistemine ve Türk Eximbank’a duyulan güvenin bir göstergesi olduğunu belirterek, iki banka arasındaki ilişkilerin gelecek dönemde daha da gelişeceğini ve katma değer oluşturmaya devam edeceğini kaydetti.

Kuşak ve Yol Girişimi açısından Türkiye'nin stratejik öneminin çok büyük olduğunu aktaran Gao, aynı zamanda eski İpek Yolu'nda bulunan Türkiye'nin bu yeni girişimde de çok önemli avantajları olduğunu ifade etti.

Gao, ICBC Türkiye olarak Kuşak ve Yol Girişimi'nin Türkiye'deki ayağında, Çinli ve Türk yatırımcıların yatırımlarına ve altyapı projelerine odaklandıklarını kaydederek, "Bu anlamda proje finansmanında tam destek sağlayacağız." şeklinde konuştu.


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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:20
  1. ICBC Turkey Bank
  2. Türk Eximbank

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