Türk Eximbank'a ICBC Turkey Bank'tan 350 milyon dolarlık fon

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank açısından ICBC Turkey Bank ile 350 milyon dolarlık kredi anlaşması yapılmasının, aynı zamanda kaynakların çeşitlendirilmesi ve artırılması açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu da ihracatçımızın finansmana yeni kaynaklar bulmak ve ihracatçılarımızı daha fazla destekleyebilmek adına önemli." dedi.

Pekcan, Türk Eximbank-ICBC protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Çin'in ticari ilişkilerinin önemli olduğunu vurguladı.

Çin'in, Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı 3. ülke, en çok ithalat yaptığı 2. ülke konumunda bulunduğunu aktaran Pekcan, ihracatın da el birliği ile yukarılara çekileceğini söyledi.

Pekcan, Türk Eximbank açısından ICBC Turkey Bank ile 350 milyon dolarlık kredi anlaşması yapılmasının, aynı zamanda kaynakların çeşitlendirilmesi ve artırılması açısından önemli olduğunu belirterek, "Bu da ihracatçımızın finansmana yeni kaynaklar bulmak ve ihracatçılarımızı daha fazla destekleyebilmek adına önemli." dedi.







- "Temel hedef, yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselmek"





Ruhsar Pekcan, küresel ekonominin bugünlerde "slowbalization", yani aşağı yönlü bir düşüş trendinde olduğunu, bu durumda korumacılık önlemleri, Avrupa ekonomisindeki yavaşlama ve Brexit sürecindeki belirsizliğin önemli rol oynadığını vurguladı.

Pekcan, Bakanlık olarak tüm süreçleri proaktif olarak izlediklerini ve buna göre stratejilerini geliştirdiklerini belirterek, tüm bu sürece rağmen Türkiye'de dış ticaret verilerinin pozitif katkısını gördüklerini ifade etti.

Genel Ticaret Sistemi verilerine göre, şubat ayında ihracatın 14 milyar 312 milyon dolar olduğunu anımsatan Pekcan, 2018 yılının ilk 2 ayında yüzde 63,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranını, bu yılın ilk 2 ayında yüzde 87'ye çıkardıklarını kaydetti.

Pekcan, Türkiye’nin gelecek 10 yıldaki temel hedefinin yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükselmek olduğunu belirterek, "Bu hedefimize ulaşmamızda ihracatımız lokomotif rol oynamaktadır. 2019, icraatlarımızı gerçekleştireceğimiz bir yıl olacak." diye konuştu.

Türk Eximbank'ın, 2018 itibarıyla ihracat kredilerinin yüzde 53'ünü ve ihracatın yüzde 26'sını finanse ettiğini aktaran Pekcan, "Bugün imzalanan anlaşma, çeşitlenen pazarımızı ortaya koyuyor. Türkiye artık finansmanda tüm paketleri değerlendiriyor." dedi.

Konuşmaların ardından Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ve ICBC Turkey Yönetim Kurulu Başkanı Xiangyang Gao tarafından 350 milyon dolarlık kredi anlaşması protokolü imzalandı.