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Türk Eximbank'a 380,5 milyon dolarlık fon

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:- "Türk Eximbank, ITFC öncülüğünde bir bankalar konsorsiyumundan 380,5 milyon dolar tutarında kredi sağladı"

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:31
Türk Eximbank'a 380,5 milyon dolarlık fon

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın Uluslararası İslami Ticaret Finans Kuruluşunun (ITFC) öncülüğünde bir bankalar konsorsiyumundan 380,5 milyon dolarlık kredi sağladığını bildirdi.

Pekcan, yazılı açıklamasında, Türk Eximbank ile ITFC öncülüğünde bankalar konsorsiyumu arasında söz konusu krediye ilişkin bugün imza töreni düzenlendiğini belirtti.

Türk Eximbank ile ITFC arasında 2013 yılında imzalanan 50 milyon dolarlık "İki Aşamalı Murabaha Anlaşması" ile başlayan ilişkilerin önemli bir aşamaya ulaştığını vurgulayan Pekcan, "Türk Eximbank, ITFC öncülüğünde bir bankalar konsorsiyumundan 380,5 milyon dolar tutarında kredi sağladı." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, geçen yıl ihracat kredilerinin yüzde 53'ünü tek başına kullandıran Türk Eximbank'ın, bu yıl da ihracatçıların ve ihracat odaklı KOBİ'lerin finansmana erişimi konusunda önemli rol oynayacağını aktardı.

Pekcan, KOBİ'lerin Türkiye ekonomisinde özellikle sanayi ve ihracat alanlarında önemli bir konuma sahip olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2017 yılında, Türkiye ihracatının yüzde 56,2'sini gerçekleştiren KOBİ'lerin ihracatının yüzde 31'i sanayi ürünlerinden oluşmaktadır. Eximbank'ımızın ihracat odaklı KOBİ'lerimize daha fazla destek olmak için 2019 yılında sağladığı kaynağı yüzde 10 oranında artırmayı planlıyoruz. Bu oranla birlikte, bankamızın sağladığı desteklerden faydalanan ve 2018 yılında yüzde 70,7 olan KOBİ payını, 2019 yılında yüzde 75'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu noktada, Türk ihracatçılarının İslami finansmana erişimi hususunda ITFC'nin sağladığı iş birliği için teşekkür ediyorum."

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:31
  1. ITFC
  2. murabaha anlaşması
  3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  4. Türk Eximbank

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