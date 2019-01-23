Türk Eximbank, İskenderun'da irtibat bürosu açtı

İSTANBUL (AA) - Türk Eximbank, 16. irtibat bürosunu İskenderun'da açtığını duyurdu.

Türk Eximbank'tan yapılan açıklamada, yaklaşık bir yıl önce Hatay İrtibat Bürosu'nun açıldığı anımsatıldı. Bu büro ile ihracatçılarla daha yakın çalışan Türk Eximbank'ın, Hatay'a olan il desteğini yüzde 43'ün üzerinde artırdığı belirtilen açıklamada, 2017'de 757 milyon dolar olan desteğin 2018'de 1,1 milyar dolara ulaştığı, böylece il ihracatının yüzde 38'ine finansman desteği sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ihracatta önde gelen illerden olan Hatay'a desteği daha da artırmak ve ihracatta önemli bir merkez olan İskenderun'daki ihracatçılara yerinde hizmet vermek amacıyla bu yılın ilk irtibat bürosunun İskenderun'da açıldığı bildirildi.





- "11 bin 72 ihracatçıya ulaşıldı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, göreve başladığında ihracatçılara doğrudan, yerinde erişme yönünde bir hedef belirlediklerini, bu çerçevede öncelikle bir tanıtım atağına başlayarak ihracatçılar ile sık sık bir araya geldiklerini belirtti.

Tanıtım atağı sürerken Türk Eximbank'ın şubeleşme yönünde ihtiyaç duyduğu altyapı değişikliklerinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Yıldırım, bu değişiklikler sonucu bankanın hizmet ağının son 2 yılda açılan 9 yeni şube ve 13 irtibat bürosu ile genişletildiğini bildirdi. Yıldırım, 2018 sonu itibarıyla 12 şube ve 15 irtibat ofisine ulaşıldığını aktardı.

2019 yılı hedefinin ise 8 yeni şube ve 4 irtibat ofisi açarak 20 şube ve 19 irtibat ofisinden oluşan bir organizasyon yapısına ulaşmak olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"İrtibat bürosu ile hedeflenen; bir yandan Türk Eximbank'ın finansman desteklerinin ihracatçılarımıza daha iyi anlatılması diğer yandan da ihracatçılarımızın bankamıza erişiminin kolaylaştırılmasıdır. Ayrıca, bu irtibat ofisleri sayesinde firmalarımızın ihracata yönelmelerinin avantajları konusunda farkındalıklarının artırılması da hedeflenmektedir. Banka organizasyon ağının genişletilmesi sayesinde daha fazla ihracatçıya ulaşılmaya başlanmıştır. 2017 yılı başında 7 bin 700 olan ihracatçı sayısı 2 yıllık bir dönemde yüzde 44 artırılarak 11 bin 72'ye yükseltilmiştir. Burada önemli olan bir diğer husus ise daha fazla KOBİ niteliğindeki ihracatçıya ulaşılmaya başlanmasıdır. 2017 yılı başında Eximbank'ın çalıştığı ihracatçılar arasında KOBİ'lerin payı yüzde 53'ler düzeyinde iken, 2018 sonunda bu oran yüzde 70,7 olmuştur."





- "İhracatı destekleme oranı, bu yıl yüzde 27'ye yükseltilecek"





Adnan Yıldırım, Türk Eximbank'ın, 2018 yılında ihracatçılara sağladığı toplam finansman desteğinin dolar bazında yüzde 12,5 düzeyinde arttırılarak 44,2 milyar dolara yükseltildiğini bildirdi.

Bunun 27,3 milyar dolarının nakdi kredi, 16,9 milyar dolarının ise alacak sigortası desteği şeklinde olduğunu aktaran Yıldırım, "2019 yılında ise destek tutarının yüzde 10'luk bir artışla 48,4 milyar dolara çıkartılması hedeflenmektedir. Böylece, bankanın 2018 yılında yüzde 26 olan ihracatı destekleme oranı, bu yıl yüzde 27'ye yükseltilecektir." değerlendirmesinde bulundu.