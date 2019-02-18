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Türk Eximbank ile finansal kiralama şirketleri arasında protokol imzalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019’da dış ticaretimiz, Türkiye’nin büyümesine pozitif katkı sağlayacak.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:51
Türk Eximbank ile finansal kiralama şirketleri arasında protokol imzalandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2019’da dış ticaretimiz, Türkiye’nin büyümesine pozitif katkı sağlayacak. Dış ticaret açığımız azalacak. 2018’de yüzde 75’lere ulaşan ihracatın ithalatı karşılama oranı, daha da artarak 2019’da devam edecek ve bu rakam hem dış ticaret eksiğimizin azalmasına hem de cari açığımızın azalmasına yardımcı olacak" dedi.


Türk Eximbank ile finansal kiralama şirketleri arasındaki protokol Ticaret Bakanlığında imzalandı. İmza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatın önemine vurgu yaparak, üretici ihracatçının daha ucuz maliyetli finansman teminini sağlamak üzere 9 büyük finansal kiralama şirketi ile bir araya gelindiğini söyledi. Bakanlık olarak iş dünyası ile kamu, özel, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışıldığına dikkati çeken Pekcan, ihracatı artırmak üzere rekabetçi olunun alanda tasarım, markalaşma ve teknolojiye ağırlık vererek daha rekabetçi hale gelindiğini ifade etti.


Dış ticaretin önemine işaret eden Pekcan, "Mart ayında açıklandığında göreceğiz ki dördüncü çeyrekte de dış ticaretimizin Türkiye ekonomisinin büyümesine çok önemli katkısı olacak. Aynı zamanda Türkiye ekonomisi her zamankinden daha fazla küresel ekonomi ile entegredir. Dış ticaret rakamımızın milli gelire oranının, Cumhuriyet tarihinde, en yüksek rakam olduğunu yine Mart ayında hep beraber göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.


Pekcan, küresel ekonomide büyüme ve ticaret oranlarının yavaşladığını belirterek, "AB ekonomisinin hem büyümesi hem ticareti hızla yavaşlamakta. Buna rağmen biz çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz. Tabii ay bazında inişler de çıkışlar da olacaktır. 2019’da dış ticaretimiz, Türkiye’nin büyümesine pozitif katkı sağlayacak. Dış ticaret açığımız azalacak. 2018’de yüzde 75’lere ulaşan ihracatın ithalatı karşılama oranı, daha da artarak 2019’da devam edecek ve bu rakam hem dış ticaret eksiğimizin azalmasına hem de cari açığımızın azalmasına yardımcı olacak" dedi.


Eximbank’ın 2018 yılında 100 dolarlık ihracatın 26 dolarını finanse ettiğini anlatan Pekcan, "2019’daki hedefimiz, bu rakamın yüzde 27’ye ulaşması. 2018’de Eximbank’ın ihracat finansman destekleri yüzde 13 artarak 44 milyar dolara ulaşmıştır.2019’da bu rakamın yüzde 10 artışla 48.4 milyar dolara ulaştırılmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda da ihracatın tabana yönelmesi yönünde çalışmalarımız var" açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:51
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