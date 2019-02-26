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Türk Eximbank heyeti Londra’da

Türk Eximbank heyeti, “non-deal roadshow” kapsamında kurumsal yatırımcılar ile görüşmek üzere Londra’ya gitti.

26 Şubat 2019 Salı 18:48
Türk Eximbank heyeti Londra’da

Türk Eximbank heyeti, “non-deal roadshow” kapsamında kurumsal yatırımcılar ile görüşmek üzere Londra’ya gitti.



Türk Eximbank, orta-uzun vadeli finansmana erişim olanaklarını arttırmak amacıyla, 2017 yılından bu yana ABD, Avrupa, Körfez Bölgesi ve Uzak Doğu gibi geniş bir coğrafyada birçok tanınmış finansal kuruluş ile varlık yönetim, sigorta şirketi ve emeklilik fonları ile görüşmeler gerçekleştirdi. Türk Eximbank, gerçekleştirdiği yatırımcı toplantıları serisine ilave olarak Londra’da 27-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek “non-deal roadshow” kapsamında bir dizi toplantı düzenleyecek. Citibank’ın organize edeceği görüşmelerde yatırımcılara, bankanın 2019 yılı hedefleri ve yılsonu finansal verilerinin yanı sıra, Türkiye ekonomisi ve bilhassa ihracattaki gelişmeler aktarılacak.



“Non-deal roadshow” kapsamında Londra’da bulunan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, küresel ticaret ile yatımların sigortalanması konusunda dünyanın en önemli uluslararası buluşmalarından birisi olarak kabul edilen ExCred Konferansı’nda “Afrika’da Finansman İmkanlarının Geliştirilmesi” konulu panele konuşmacı olarak katılacak ve Türk Eximbank’ın Afrika’daki faaliyetleri ile kıtada risklerin azaltılarak uluslararası kuruluşlarla işbirliği olanakları hakkında katılımcılara bilgi verecek.



Türk Eximbank ve Afrika Ticaret Sigortası Kuruluşu (ATI) arasında Afrika’da işbirliğine yönelik bir anlaşma imzalanacak.



Londra programında, Türk Eximbank ve Afrika Ticaret Sigortası Kuruluşu (ATI) arasında bir işbirliği anlaşması da imzalanacak olup söz konusu anlaşma, Afrika ülkelerinde üzerinde mutabık kalınan projelere Türk Eximbank ile ATI’nin sigorta ve reasürans ile ortak destek sağlaması ve Afrika kıtasındaki işlemlere finansman sağlanırken en önemli ihtiyaçlardan olan Afrika’ya ilişkin enformasyon paylaşımını da kapsayacak.



Genel Müdür Yıldırım seyahat öncesinde önemli kurumsal yatırımcılarla gerçekleştirilecek görüşmelerin bankanın uluslararası piyasalardan orta-uzun vadeli fon temini olanaklarını artıracağının önemine vurgu yaparken ATI ile imzalanacak anlaşmanın Türk Eximbank’ın Afrika kıtasındaki mevcut faaliyetlerini daha da ileriye taşıyacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:48
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