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Türk esnaftan çok konuşulacak döviz kampanyası!

Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Türkiye'ye karşı başlatmış olduğu ekonomik savaş sonrası yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar seferberlik başlattı. Belçika'da lokanta işleten Seyfettin Erdem ise başlattığı kampanya kapsamında satışlarını Türk lirası ile satış yapıyor.

14 Ağustos 2018 Salı 19:55
Türk esnaftan çok konuşulacak döviz kampanyası!

Türk asıllı Belçika vatandaşı Seyfettin Erdem, Türkiye'nin yanında olduğunu gösterebilmek adına işlettiği lokantada Türk lirası ile satış yapıyor.

DESTEK İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI

Başkent Brüksel'deki Josaphat caddesinde lokanta işleten Erdem, yaptığı açıklamada, Türk lirasına destek vermek amacıyla lokantasında kampanya başlattığını anlattı.

DÜKKANINDA 1 EURO, 1 TL DEĞERİNDE

Erdem, "Ülkemin yanında olduğumu gösterebilmek ve insanlara ilham olabilmek için böyle bir uygulama başlattım. Bu dükkanda 1 avro 1 TL değerindedir. Mesela iskenderi 12 avroya satıyorum ancak Türkiye'de dövizin ateşi düşene kadar 12 TL'ye satacağım." diye konuştu.

"MADEM EKONOMİK SAVAŞ VAR, BEN DE EKONOMİK OLARAK SAVAŞIYORUM"

Türkiye'ye yönelik ekonomik girişimlere ilişkin Erdem, "Şu anda vatanıma gidip silahla savaşma durumum yok çünkü ekonomik bir savaş söz konusu. Ekonomik savaşta bir Türk askeri olarak ne yapabilirsem şu anda onu yapıyorum. Madem ekonomik savaş var ben de ekonomik olarak savaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Belçika'da Türkler tarafından takdir edildiğini aktaran Erdem, diğer vatandaşlara da benzer uygulamalara başlamaları çağrısında bulundu. 

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 19:55
  1. Belçika
  2. Brüksel
  3. Seyfettin Erdem
  4. Türk Lirası
  5. Euro
  6. dolar

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