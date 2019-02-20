Türk erkeği cebinde parası olmasa bile 14 Şubat’ta sevgilisinin yanına boş gitmiyor

Sevgililer Günü’nde Türk erkeğinin sevgilisini mutlu etmek için kredi kartına sarıldığı ortaya çıktı. Türkiye’de 14 Şubat 2019 tarihinde Bankalararası Kart Merkezi’nin açıkladığı verilere göre, Sevgililer Günü’nde 2,5 milyar TL kartlı ödeme gerçekleştiği, Sevgililer Günü haftasında ise kartlı ödemelerde en fazla artışın kuyumculuk sektöründe yaşandığı belirtildi.

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) son 5 yıllık verilerinde bakıldığında 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yapılan kartlı ödemelerde toplam kartlı ödemeler büyümesine paralel büyüme gerçekleşti. Bu yıl yine kartlı ödemelere paralel büyüme yaşandığı ve 14 Şubat günü yaklaşık 2,5 milyar TL kartlı ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Sevgililer Günü’nde Türkiye’de 2015 yılında 1,3, 2016 yılında 1, 2017 yılında 1,9, 2018 yılında 2,2 ve bu yıl 2019 yılında ise 2,5 milyar TL tutarında harcama yapıldığı ortaya çıktı.

2016 yılındaki kartlı ödemede yaşanan düşüşün 2016 yılında Sevgililer Günü’nün Pazar gününe denk gelmesinden kaynaklandığı belirtildi.

2019 yılı Sevgililer Günü’nü kapsayan 8-14 Şubat haftasında kartlarla yapılan ödemelerde, ayın bir önceki haftasına göre yüzde 57 artışla kuyumculuk en fazla artış gösteren sektör oldu. Yüzde 13 artışla elektronik eşya ve yüzde 6 artışla sağlık ürünleri/kozmetik sektörü, kuyumculuk sektörünün ardından en fazla artış gösteren diğer sektörler arasında yer aldığı belirtildi.