Türk Enerji şirketinden, işte bu ayın halka arzda yeni hedefi! Türkiye'den yatırımlar yapmaya hazırlanıyor

Astor Enerji halka arzdan elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor yayımladı. Şirket’in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket’e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket’in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımı sonucunda elde edilecek olan net halka arz gelirlerinin belirli yerlerde kullanılması hedefleniyor. Şirket, çıkarılmış sermayesinin 850.000.000 TL’den tamamını nakit karşılığı olarak 998.000.000 TL’ye çıkarmış. Şirket ortağına ait hisselerden Ek satış tutarı olan 62.000.000 adet hisse ile birlikte Şirket hisselerinin 210.000.000 adedi halka arz edilerek 210.000.000.-TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşmiştir. Söz konusu satış sonucu, 148.000.000.- TL’lik sermaye artışı ile 148.000.000 adet şirket hissesinin satışı yapılmıştır.

ÜRETİM TESİSİ VE YENİ ÜRÜN YATIRIMLARI

Net halka arz gelirinin %40-45’ine tekabül eden kısmın, üretim kapasitesinin (makine/ekipman alınması) ve verimliliğinin (robotik dizim sistemleri ve talaşlı imalat gibi) artırılması, yeni ürün hatlarının (ölçü gerilim trafo üretim hattı ve test merkezi gibi) kurulması ile mevcut üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik yatırımlar kapsamında değerlendirilmesi planlanıyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ YATIRIMLARI

Astor Enerji, Ankara’da sahibi olduğu gayrimenkuller üzerinde 13,95 MWe gücünde arazi üzeri güneş enerjisi santrali yapımı için Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik Madde 5/1 (h) kapsamında çağrı mektubu başvurusu yapıldı belirtildi. Şirket, ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli izin ve onayların alınması sonrasında, 2023 yılı içerisinde net halka arz gelirinin %10-15’ine tekabül eden kısmını, söz konusu gayrimenkuller üzerinden tesis edilecek güneş enerjisi santrallerinde değerlendiriliyor.

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ELEKTRİK ARAÇ ŞARJ İSTASYONU HİZMETİ YATIRIMLARI

Astor Enerji İşletmeci Lisansı kapsamında, elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasını hedefliyor. Bu kapsamda Şirket, 2023 yılı ve takip eden yıllar içerisinde net halka arz gelirinin %5-10’una tekabül eden kısmını, söz konusu Şarj Ağı İşletmeci Lisansı çerçevesinde yapılacak elektrikli araç şarj istasyonu hizmeti yatırımlarında değerlendirmeyi amaçlamakta.

İŞLETME SERMAYESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Şirket’in üretim ve satış hacminin artmasına bağlı olarak, öncelikle stok finansmanı, satış finansmanı ve hammadde tedariki alanlarında ve ayrıca diğer işletme sermayesi ihtiyacı bulunan alanlarda kullanılmak üzere net halka arz gelirinin %20-25’ine tekabül eden kısmın, işletme sermayesi olarak kullanılması planlanıyor. Başta hammadde alımları, enerji masrafları, peşin ödeme esasıyla alınarak üretim masraflarının karşılanması, satış ve pazarlama giderleri olmak üzere, ileriye dönük fırsatların değerlendirilebilmesi için Şirket’in işletme sermayesinin güçlendirilmesi, Şirket’in içinde bulunduğu sektörde sahip olduğu payı daha da arttırmasına bağlı olarak yükümlülüklerin de daha verimli bir şekilde yerine getirilmesi ve Şirket’in rekabet gücünü artırabilmek amacıyla halka arz gelirlerinin değerlendirilmesi belirtiliyor.

FİNANSAL BORÇLARIN ÖDENMESİ

Şirket’in kısa ve orta vadeli banka borçları başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her türlü finansal yükümlülüklerin ödenmesi amacıyla net halka arz gelirinin %20-25’ine tekabül eden kısmın ise Şirket borçlarının kapatılması amacıyla kullanacak. Şirket’in kısa ve orta vadeli banka kredi bakiyelerinin kapatılmasıyla, Şirket’in finansal borçlarının azaltılması ve toplam finansal borçların içerisindeki uzun vadeli kredilerin oranının artırılarak daha güçlü bir finansal yapı elde edilmesi amaçlanıyor. Halka arz gelirinin Şirket hesabına geldiği tarihte, Şirket menfaatleri doğrultusunda karlılık, maliyet ve nakit akışları göz önüne alarak kredi ödemeleri yapılacağı raporda aktarıldı.

ASTOR ENERJİ NELER ÜRETİYOR?

Astor Enerji, dünyanın 90 ülkesine ihracat yapıyor. İhracatının toplam satışlarındaki payı ise yüzde 34’dür. Şirket toplam 1.822 kişiyi istihdam ediyor. Şirket, ISO-500 2022 verilerine göre, 128. büyük sanayi kuruluşudur. Transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticileri arasında ise ilk sırada yer alıyor.