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Türk ekonomisini hedef alan 417 kişiye son dakika operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dolar üzerinden Türkiye ekonomisinihedef aldığı tespit edilen 417 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. İstanbul merkezli çok sayıda ilde 'para aklama' başta olmak üzere, mali suç işleyenlere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda şüphelilerin yurt dışındaki 28,088 hesaba yaklaşık 2.5 milyar TL gönderdiklerinin tespit edildi.

02 Ekim 2018 Salı 09:01
Türk ekonomisini hedef alan 417 kişiye son dakika operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dolar üzerinden Türkiye ekonomisini  hedef aldığı tespit edilen 417 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda şüphelilerin yurtdışındaki 28,088 hesaba yaklaşık 2.5 milyar TL gönderdiklerinin tespit edildi.

MASAK ve İstanbul Mali Şube Polisi'nin soruşturması sonrası yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba 2.5 milyar lira gönderdiği tespit edilen 417 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin işlemler karşılığında komisyon aldığı alıcı hesaplarının ABD'deki İranlılara ait olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik ve finansal güvenliğini hedef alanlara yönelik başlatılan soruşturmada 417 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yurtdışındaki 28,088 hesaba yaklaşık 2.5 milyar TL gönderdiklerinin tespit edildiği belirtilerek, şüphelilerin işlemler karşılığı komisyon aldığı kaydedildi. Alıcı hesaplarının ABD'deki İranlılara ait olduğunun tespit edildiği de bildirildi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 09:01
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