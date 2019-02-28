0553 313 94 23

Türk ekonomisi Emlak Bank'ın "Katılımı" ile ivme kazanacak

Türkiye Emlak Katılım Bankası, ülkenin en genç katılım bankası olarak tarih sahnesine yeniden çıkıyor- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla 3 Haziran 1926'da "Emlak ve Eytam Bankası" adıyla kurulan banka, 2001'de bankacılık yapma yetkisi sona erdirilerek tasfiye kapsamına alınmıştı- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ilk 100 Günlük Eylem Planı kapsamında yeniden açılmasına karar verilen Türkiye Emlak Katılım Bankası,18 yılın ardından tekrar faaliyetlerine başlayacak- Halihazırda 750 milyon TL sermayesi ve 145 çalışanı olan bankanın, 2019 sonunda 15 şubeye ve yaklaşık 250 personele ulaşması hedefleniyor

28 Şubat 2019 Perşembe 11:34
Türk ekonomisi Emlak Bank'ın "Katılımı" ile ivme kazanacak

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Türkiye Emlak Katılım Bankası, 18 yılın ardından kamunun üçüncü ve ülkenin en genç katılım bankası olarak tarih sahnesine yeniden çıkıyor.

Kamunun katılım bankacılığı yapmak üzere başlattığı çalışmalar tüm hızıyla sürerken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, 26 Şubat'ta Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ'ye bankacılık faaliyet izni verdi.

Türkiye'nin altıncı ve en genç katılım bankası konumundaki Türkiye Emlak Katılım Bankası, kamunun da üçüncü katılım bankası olacak.

Genel müdürlük binası ve merkez şubesi Ataşehir olan bankanın, açılışının mart ayında yapılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ilk 100 Günlük Eylem Planı dahilinde yeniden açılması kararlaştırılan Türkiye Emlak Katılım Bankası, 18 yılın ardından tarih sahnesine katılım bankası olarak dönmüş oldu.

Türkiye Emlak Katılım Bankası, sanayiden turizme, inşaattan bir çok farklı sektöre güçlü destek vererek, geçmişte tarihi binaları ve mahalleleri inşa ettiği gibi bu misyonunu sürdürecek.

Halihazırda 750 milyon TL sermayesi ve 145 çalışanı olan bankanın, 2019 sonunda 15 şubeye ve yaklaşık 250 personele ulaşması hedefleniyor.

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Mehmet Emin Birpınar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini Abdullah Erdem Cantimur'un yürüttüğü bankada, yönetim kurulu üyelikleri Mehmet Zeki Sayın, Mehmet Ersoy, Mehmet Ali Kahraman ve Murat Balcı'dan oluşuyor. Deniz Aksu ise bankanın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapıyor.


- Atatürk'ün imzasıyla kuruldu


Milli mücadele yıllarının ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin imarını üstlenmek, inşaat teşebbüslerine destek olmak, yetimlerin hakkını korumak ve gerekli kredileri sağlamak amacıyla 3 Haziran 1926'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla "Emlak ve Eytam Bankası" adıyla kuruldu.

Bankanın ilk sermayesi, 20 milyon lira olarak belirlendi. İlk şube ise, 13 Temmuz 1926'da Ankara'da açıldı. Diğer bankalardan ayırt edilen özelliği, gayrimenkul ipoteği karşılığında borç para veren bir kamu bankası olan Emlak ve Eytam Bankası, 1946 yılına kadar çalışmalarını sürdürdü.

Bu dönemin en önemli uygulaması, temeli 1944 yılında zamanın Başbakanı Şükrü Saraçoğlu tarafından atılan ve 1946'da tamamlanan 434 konutluk Saraçoğlu Mahallesi oldu.


- Merkez Bankası binasını inşa etti


Gelişen Türkiye'ye Emlak ve Eytam Bankası'nın hizmetlerinin dar gelmesi nedeniyle, bankanın yeniden yapılanması amacıyla 1 Eylül 1946'da 110 milyon lira sermaye ile "Türkiye Emlak Kredi Bankası Anonim Ortaklığı" kuruldu. Bankanın ödenmiş sermayesi, 1953 yılında 300 milyon liraya çıkartıldı.

Türkiye Emlak Kredi Bankası, 1988 yılına kadar çalışmalarını sürdürdü. Geçen 42 yıllık süre içinde banka, Türkiye'nin gerek konut, gerekse ticari bankacılık sektörüne imzasını attı.

Ankara Yenimahalle, Ankara Telsizler, İstanbul Levent, İstanbul Koşuyolu, İstanbul Emekli Subay Evleri, İstanbul Ataköy, İzmir Denizbostanlısı, Edirne Mimar Sinan, Eskişehir Yunuskent, Şanlıurfa, Çankırı ve Diyarbakır konutları, dönemin en önemli uygulamaları olarak yükseldi.

Yine bu dönemde, banka kendi inşaatlarının haricinde Ankara Türk Ocakları Merkez Binası, Merkez Bankası Binası, Ankara Devlet Opera ve Balesi, Milli Savunma Bakanlığı Konutları, TRT Sitesi, Devlet Mahalleleri, TBMM Lojmanlarını da inşa ederek, Türkiye'nin ekonomik, toplumsal ve kültürel yaşamına katkıda bulundu.


- Tasfiye süreci


Türkiye Emlak Kredi Bankası Ankara'da çalışmalarını sürdürürken, 1961 yılının aralık ayında Buğday Bankası AŞ ile Türk Ekspres AŞ'nin birleşmesi sonucu Anadolu Bankası kurulmuştu.

Ana hedefi dış ticareti desteklemek olarak belirlenen bankanın 1987 yılına gelindiğinde sermayesi 75 milyar liraya, şube sayısı da 130'a ulaşmıştı. 8 Ocak 1988'de bu iki kamu bankası birleştirilerek, Türkiye Emlak Bankası AŞ olarak faaliyetine başladı. 29 Kasım 1992'de Denizcilik Bankası da Türkiye Emlak Bankası'na devredildi.

Yıllar içerisinde değişen ülke ihtiyaçları sebebiyle birçok kez isim değişikliğine giden banka, Emlak ve Eytam Bankası olarak çıktığı yola, sırasıyla Türkiye Emlak Kredi Bankası, TEK BANK ve son olarak Türkiye Emlak Bankası isimleriyle devam etti.

31 Aralık 2000 itibarıyla 405 şubesi ve 10 bin çalışanı bulunan Türkiye Emlak Bankası, dönemi itibarıyla Türkiye'nin aktif büyüklükte 9. bankası konumundaydı.

Türkiye bankacılık krizi sonrası banka, 3 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile bankacılık yapma yetkisi sona erdirilerek, tasfiye kapsamına alınmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:34
  1. Emlak Bank
  2. katılım bankası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: Spor Toto 1. Lig
    1. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    2. 11. Fazza Uluslararası Para Atletizm..
    3. AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı..
    4. Diyarbakır’da 2 ayda 178 operasyon..
    5. İşçi servisi tıra çarptı: 3 yaralı
    6. Erzurumspor-Galatasaray maçı saat..
    7. 3 milyon 690 bin eser İslâmi Kitap..
    8. Bolu'da yakalanan 12 FETÖ şüphelisi..
    9. Metiner'den sert tepki! 'Ne..
    10. Emine Erdoğan’dan 28 Şubat mesajı
    11. Otobüs, Tıra çarptı
    12. Ağaçların ‘Yeraltı dünyası’ müze oldu
    13. Kredi garanti kurumlarına ilişkin..
    14. Doğa Dedektifleri Ege ile Gaga..
    15. Uyuşturucu operasyonunda yakalanan..
    16. Türk ekonomisi Emlak Bank'ın..
    17. AK Parti Marmara Bölge Koordinatörleri..
    18. Üniversiteler arası Basketbol 1. Lig..
    19. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    20. Mahkemeyi tehdit eden FETÖ sanığı eski..
    21. Başkan Can öğrencilere çorba ve çay..
    22. Bodrum Ziraat Odası’nda Melengeç güven..
    23. Renault, Avrupa’da 200 bin elektrikli..
    24. Kocaoğlu açıklamıştı, 35 bin aileye..
    25. Ağrı’da 351 köy yolu ulaşıma kapandı
    26. Atletizmde hedef final koşmak
    27. ANALİZ - Arap dünyası ve 21. yüzyılı..
    28. Antalya’da lise öğrencilerini darp..
    29. Van'da 732 gram eroin, 16 gram esrar..
    30. 2018 yılında 320 bin Somalili..
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Ülke şokta! Turizm Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek
    Guaido'nun iddiasına Erdoğan'dan tokat gibi cevap: Daha Türkiye'yi tanımıyor ama öğrenecek