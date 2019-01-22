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"Türk ekonomisi çok dirençli''

Birleşmiş Milletler (BM) ekonomi uzmanı Yasuhisa Yamamoto, ''Türk ekonomisi çok dirençli. Türkiye zor zamanlar geçirdi ama döviz kurundaki volatiliteyi azaltmayı başardı.'' dedi.

22 Ocak 2019 Salı 11:02
"Türk ekonomisi çok dirençli''

BM Ekonomi ve Sosyal İşler Birimi Uzmanı Yamamoto, AA muhabirine BM'nin ''Dünya Ekonomik Durumu ve 2019 Beklentileri'' raporunda Türkiye'nin yerini değerlendirdi.

Rapora göre, küresel ekonomik büyümenin 2019'da yüzde 3 olması bekleniyor ve artan ticari gerginliklerin ise büyümeyi etkileyebileceği uyarısı yapılıyor.

Üst orta gelirli ülkeler arasında gösterilen Türkiye'de 2019'da 1,7, 2020'de ise 2,5 puanlık bir büyüme öngörülüyor.

BM Ekonomi ve Sosyal İşler Birimi Uzmanı Yamamoto, Türkiye'nin ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmesinde, ''Türk ekonomisi çok dirençli. Türkiye zor zamanlar geçirdi ama döviz kurundaki volatiliteyi azaltmayı başardı.'' dedi.

 

- ''2020'de daha fazla iyileşme göreceğiz''

 

Yasuhisa Yamamoto, döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle enflasyonun yükseldiğini bu nedenle de Türkiye'nin 2019 büyüme tahminlerini düşük tuttuklarını belirtti. Yamamoto, ''Türkiye için 2019 büyüme tahminimiz düşük ama 2018'ın negatif etkilerinin azalmasıyla 2020'de daha fazla iyileşme göreceğiz.'' diye konuştu.

 

- ''Karar alıcılar, 2018'deki durumu çok iyi yönetti''

 

Merkez Bankası'nın piyasalara saygı duyarak döviz kurunu sabitlemediğini ve dövizin dalgalanmasına izin verdiğini ifade eden Yamamoto, ''Karar alıcılar, 2018'deki durumu çok iyi yönetti.'' diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin oldukça dirençli olduğunu yineleyen Yamamoto, sistemsel anlamda da Türkiye'nin altyapı politikasının gelişmiş ülkelere eş değer olduğunu sözlerine ekledi.

 

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:02
  1. BM Ekonomi ve Sosyal İşler Birimi
  2. Dünya Ekonomik Durumu ve 2019 Beklentileri'
  3. ekonomi
  4. rapor
  5. türkiye

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