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Türk ekibi Antarktika’ya ayak bastı

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi, uzun bir yolculuğun ardından beyaz kıtaya ulaştı- Ekip, 30 gün boyunca çalışmalarını gerçekleştirecekleri Şili bayraklı Betanzos isimli araştırma gemisine yerleşti- 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy:- "Antarktika’ya uçaktan bakış özellikle ilk kez gelenler için çok heyecanlıydı"

04 Şubat 2019 Pazartesi 09:20
Türk ekibi Antarktika’ya ayak bastı

ANTARKTİKA (AA) - DİLARA ZENGİN - 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi, uzun bir yolculuğun ardından beyaz kıtaya ayak bastı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi’ne katılan ekip, kıtaya ulaşmak için yorucu ve heyecan verici bir yolculuğu geride bıraktı.

İstanbul’dan 29 Ocak’ta yola çıkan 17 kişilik Türk ekibinin ilk durağı Brezilya’nın başkenti Sao Paulo oldu.

- Yaklaşık 1,5 tonluk yük taşıdılar

Sao Paulo’dan Şili’nin başkenti Santiago’ya geçen ekip, buradan ülkenin güneyinde yer alan Punta Arenas kentine, ardından Puerto Williams’a vardı.

Yaklaşık 30 saat süren bir yolculukla Puerto Williams’a ulaşan Türk ekibini bölge valisi Juan Jose Arcos karşıladı.

- Dünyanın en son noktasında

Güney yarım kürede yerleşimin olduğu "en son nokta" olan Puerto Williams’ta 2 gece konaklayan ekip, yaklaşık 2 saat süren bir uçak yolculuğuyla Antarktika’nın King George Adası’na vardı.

Türk ekibi, Antarktika Anlaşmalar Sistemi uyarınca kıtaya herhangi bir canlı organizma taşımamaları için uçaktan inerken ayaklarını dezenfektan suda temizleyerek karaya ayak bastı.

Yolculuk süresince ekibi en çok zorlayan, Antarktika’da kullanacakları bilimsel malzemelerin de aralarında olduğu bagajların fazlalığı oldu.

Toplam 5 uçuş gerçekleştiren ekip, ağırlığı yaklaşık 1,5 ton olan 46 parça bagajı beraberinde taşıdı. Ekip, her uçuşta bu bagajlara ilişkin gerekli işlemleri gerçekleştirdi.

Antarktika uçağında Şili ve Polonya’dan gelen 6 bilim insanıyla buluşan Türk ekibi, King George Adası açıklarında bulunan ve 30 gün boyunca çalışmalarını gerçekleştirecekleri Şili bayraklı Betanzos isimli araştırma gemisine zodyak botlarla geçti.

Ekibin gemiye yerleşmesinin ardından lojistik ve bilimsel faaliyetlerine ilişkin ilk planlama toplantısı, sefer lideri koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da uçuşun başladığı andan itibaren sefer ekibinin durumu hakkında anbean bilgi aldı.

- "İlk kez gelenler için çok heyecanlıydı"

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy, yolculuklarına ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, seferin yabancı katılımcılarıyla buluştuklarını söyledi.

Sefer katılımcılarının sağlık durumları ve motivasyonlarının iyi olduğunu belirten Özsoy, "Antarktika’ya uçaktan bakış özellikle ilk kez gelenler için çok heyecanlıydı." dedi.

-"Çok büyük bir gurur"

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de Antarktika’ya ilk defa gittiğini, burada dalış yapma fırsatı olacağını söyledi.

Ekibin çok heyecanlı olduğuna dikkati çeken Ercümen, "Burada birçok bilim insanı ve hepsinin farklı araştırmaları var. Öncelikle onlarla olmak, bu bilim çalışmasının bir parçası olmak benim için çok büyük bir gurur." diye konuştu.

Sefer katılımcılarından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Serçe ise Antarktika’ya ilk defa gitmenin heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Mesleği gereği dünyanın birçok yerinde bulunduğunu kaydeden Serçe, "Dağcılık geçmişim de var, daha önce dünyanın önemli birkaç dağına çıktım. Onlar çok heyecan verici olaylardı ama hayatımda hiç bu kadar heyecanlandığımı hissetmemiştim." dedi.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 09:20
  1. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi
  2. Antarktika
  3. İTÜ
  4. Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi
  5. Polrec
  6. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

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