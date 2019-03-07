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Türk ekibi, Antarktika Bilim Seferi'nden döndü

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne çıkan Türk ekibi, yurda dönüş yaptı- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:- "Başarılı bir seyahat oldu. Geçici üssümüzü de orada yakında kalıcı hale getirebiliriz. Bizim de kutuplarda, Antarktika'da mutlaka söz sahibi olmamız lazım. Bilim insanlarımızın da orada araştırma yapabilmesi lazım. Sizler buna öncülük ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz"- 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy: - "Ellerim titriyor. Gerçekten büyük bir misyondu. Herkes çok yoğun çalıştı ve başardı. Çok duyguluyum"

07 Mart 2019 Perşembe 00:10
Türk ekibi, Antarktika Bilim Seferi'nden döndü

İSTANBUL (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne çıkan Türk ekibiyle görüşmesinde "Başarılı bir seyahat oldu. Geçici üssümüzü de orada yakında kalıcı hale getirebiliriz. Bizim de kutuplarda, Antarktika'da mutlaka söz sahibi olmamız lazım. Bilim insanlarımızın da orada araştırma yapabilmesi lazım. Sizler buna öncülük ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Bakan Varank, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nden dönen Türk ekibini görüntülü arayıp görüştü.

Ekibi kutlayan Varank, "Biz de hem gururla hem de heyecanla izledik. Sanırım tüm Türkiye de izledi. Bu sene yabancı basın da sizlerle ilgilendi. Başarılı bir seyahat oldu. Geçici üssümüzü de orada yakında kalıcı hale getirebiliriz. Bizim de kutuplarda, Antarktika'da mutlaka söz sahibi olmamız lazım. Bilim insanlarımızın da orada araştırma yapabilmesi lazım. Sizler buna öncülük ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy da projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'a teşekkür etti.

Özsoy, zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Ellerim titriyor. Gerçekten büyük bir misyondu. Herkes çok yoğun çalıştı ve başardı. Çok duyguluyum. Herkesin sağlıkla döndüğüne bu gururu ülkemize yaşattığımız için sizlerin de destekleriyle... Arkadaşlarımıza ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise büyük bir sevinç ve mutluluk yaşadıklarını dile getirerek, "Atatürk Havalimanı'ndan 29 Ocak tarihinde 3. Ulusal Antarktika Bilim Heyeti'mizi yolculuğa uğurladık. Az önce sizlerle beraber ekibimizi karşıladık. Burcu Hocamız ekibimizi salimen buraya getirdi. Aileleriyle beraber İstanbul ve bütün Türkiye, bu sevinci yaşıyor." diye konuştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Antarktika Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy'un 4. gidişi olduğunu aktaran Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bilim heyetinin 3. ulusal seferini yüz akıyla, başarıyla ve büyük bir onurla yaptılar. Arkadaşlarıyla beraber yurduna kavuştu. Bu geziyi diğer gezilerden ayıran en önemli özelliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hazırlığı, arkadaşlarımızın çalışmasıyla Antarktika'da geçici bir üs kuruldu. Bilim adına bayrağımız orada dalgalandı. İstiklal Marşı'mız söylendi. Hepimiz o manzarayı gördüğümüz an sevinç ve onur yaşadık. Kalıcı üs kurmayla da alakalı arkadaşlarımız keşif ve fizibilite çalışmalarını yaptılar."

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Türk bayrağını dalgalandırmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu anlatarak, "Bayrağımız oraya yakıştı. Herkesin eline sağlık. Bakanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Öte yandan 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni Türkiye ve dünyaya duyuran Anadolu Ajansı ekibi de yurda döndü.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 00:10
  1. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi
  2. Burcu Özsoy
  3. Mustafa Varank

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