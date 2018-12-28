Türk Eğitim-Sen'den ücretli öğretmen araştırması

ANKARA (AA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Ülkedeki ücretli öğretmen sayısı 64 ilden gelen verilere göre, 76 bin 605. Ücretli öğretmen sayısında bir yılda 13 bin civarında artış tespit edildi." değerlendirmesinde bulundu.

Geylan, yazılı açıklamada, sendikanın yaptığı ücretli öğretmen araştırmasının sonuçlarına yer verdi.

Araştırma kapsamında 81 il valiliğinden Türkiye'deki ücretli öğretmen sayısına ilişkin bilgi istediklerini aktaran Geylan, sendikanın talebine 64 ilden cevap geldiğini belirtti.

64 ilden gelen verilere göre, ülkedeki ücretli öğretmen sayısının 76 bin 605 olduğunu açıklayan Geylan, "Geçen yıl ülkemizde ücretli öğretmen sayısının 63 bin 656 olduğunu tespit etmiştik. Görüldüğü üzere ücretli öğretmen sayısında bir yılda 13 bin civarındaki artış 'Türkiye öğretmen atama politikasında nereye gidiyor' sorusunu sormamıza neden olmaktadır." ifadesini kullandı.

- "Tüm iller bazında ihtiyaç, tespitlerin üzerine olacak"

Araştırmaya göre, 61 ildeki ücretli öğretmenlerin mezuniyetlerinin 29 bin 782'sinin eğitim fakültesi, 32 bin 930'unun lisans, 9 bin 653'ünün ön lisans mezunu olduğunu vurgulayan Geylan, "55 il valiliğinden gelen verilere göre ise ülkemizde norm kadro açığı 101 bin 339'dur. Tüm illerin bilgi göndermesi durumunda, hem ücretli öğretmen sayısının hem de norm kadro ihtiyacının tespit ettiğimiz rakamların çok üzerinde olduğu da görülecektir." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'da 2015-2016 eğitim-öğretim yılında 7 bin 140 olan ücretli öğretmen sayısının bu yıl 21 bin 821'e yükseldiğini bildiren Geylan, bu artışın dikkatle sorgulanması gereken bir durum olduğunu kaydetti.

Geylan, ücretli öğretmenlikte İstanbul'u 3 bin 910 ile Şanlıurfa, 3 bin 659 ile Bursa, 3 bin 440 ile Ankara, 2 bin 334 ile İzmir, 2 bin 125 ile Kahramanmaraş, 2 bin 123 ile Gaziantep, 2 bin 53 ile Konya, 2 bin 3 ile Antalya, bin 979 ile Kocaeli, bin 658 ile Hatay, bin 579 ile Tekirdağ, bin 323 ile Kayseri, bin 291 ile Şırnak, bin 276 ile Sakarya, bin 272 ile Adana, bin 193 ile Manisa, bin 174 ile Batman'ın izlediğini aktardı.



Ücretli öğretmen sayısının norm kadro ihtiyacının altında kaldığına işaret eden Geylan, bu duruma örnek illeri de açıkladı.

- "Ücretli öğretmenlik eğitim kalitesini düşürüyor"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ücretli öğretmenliğin sendikalarının yıllardır mücadele ettiği bir istihdam yöntemi olduğunu vurgulayarak, "Sözleşmeli, ücretli gibi öğretmenlik modelleri modern köleler yaratmayı amaçlamakta, eğitime katma değer sağlamamakta aksine eğitimin kalitesini, verimini düşürmektedir." ifadesini kullandı.



Geylan, şunları kaydetti:

"Araştırmamızdan da görüleceği üzere, 76 bin 605 ücretli öğretmen çalıştırılmasına rağmen hala 55 il itibarıyla 101 bin 339 öğretmen açığı vardır. Dolayısıyla MEB'in ilk yapması gereken öncelikle ücretli öğretmen sayısı kadar kadrolu atama yapmak, ücretli öğretmenliği tamamen kaldırmak, daha sonra da 100 binin üzerindeki öğretmen açığını gidermek için çalışma yapmaktır."