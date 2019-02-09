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Türk Eğitim-Sen'den sözleşmeli öğretmenlerin ailelerinin birleştirilmesi talebi

Sendika Genel Başkanı Talip Geylan:- "Hükümetten beklentimiz şu; özellikle eş durumundan dolayı tayin hakkı olmayan öğretmenlerin ailelerinin birleştirilmesi. Çok büyük dramlar yaşanıyor şu anda. Bu aynı zamanda bir sosyal problemdir. Aylarca annesini ya da babasını görmeyen çocuklar var"

09 Şubat 2019 Cumartesi 13:09
Türk Eğitim-Sen'den sözleşmeli öğretmenlerin ailelerinin birleştirilmesi talebi

BURSA (AA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Hükümetten beklentimiz şu; özellikle eş durumundan dolayı tayin hakkı olmayan öğretmenlerin ailelerinin birleştirilmesi. Çok büyük dramlar yaşanıyor şu anda. Bu aynı zamanda bir sosyal problemdir. Aylarca annesini ya da babasını görmeyen çocuklar var." dedi.

Türk Eğitim-Sen Bursa Şubeleri İstişare ve Dayanışma Toplantısı'na katılan Geylan, etkinlik öncesi yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca dün 20 bin öğretmen atandığını hatırlattı.

Geylan, bu sayıyı yeterli görmediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz seçimden önce 40 bin ilave öğretmen ataması yapılması noktasında bir talep ortaya koyduk. Bunu da neye dayanarak ortaya koyduk? Şöyle ki geçtiğimiz ay TBMM'de bir soru önergesine verdiği cevapta Bakanımız, 'Türkiye'de 97 bin 31 öğretmen açığı vardır' dedi. Bizim tespitlerimize göre öğretmen açığı çok daha fazladır, 150 bine yakın bir açık olduğunu tespit ettik; valiliklerden bize gelen resmi beyana göre. Diğer yandan ücretli öğretmen meselesi var. Şu an Türkiye'de 64 il itibarıyla 76 bin 605 ücretli öğretmen çalıştırılıyor. Bu yıl öğretim yılı başında valiliklerden, illerinde ne kadar ücretli öğretmen çalıştırılıyor bilgisini istedik, 64 ilden bize cevap geldi. Diğer 17 ili de dahil ettiğimizde bu rakam 100 bine yaklaşacak. 100 bine yakın ücretli öğretmenin çalıştığı, yine 100 bine yakın öğretmen açığının olduğu bir ülkede 2019 yılında sadece 20 bin öğretmenimizin iş başı yapması kabul edilemez. Biz bu itibarla seçim öncesi yeni KPSS sınavı yapılmadan, çünkü 2017 ve 2018'den bekleyen çok ciddi sayıda arkadaşımız var, 40 bin ilave atamanın yapılmasını, bunun için başvuruların seçimden önce alınmasını bekliyoruz. Yine yeni öğretim yılı başlamadan ağustos ayında da bu 40 bine ilave 60 bin, toplamda 100 bin öğretmenin 2019 yılı içinde alınmasını talep ediyoruz."

- "Zorunlu hizmet tazminatı"

Türk Eğitim-Sen olarak, öğretmen istihdamının sadece kadrolu yapılması gerektiğini savunduklarını dile getiren Geylan, sözleşmeli öğretmen istihdamı sağlayan 2016 yılındaki KHK'yi de yargıya taşıdıklarını anlattı.

Sözleşmeleri öğretmenlerin tayin haklarına değinen Geylan, "Hükümetten beklentimiz şu; özellikle eş durumundan dolayı tayin hakkı olmayan öğretmenlerin ailelerinin birleştirilmesi. Çok büyük dramlar yaşanıyor şu anda. Bu aynı zamanda bir sosyal problemdir. Aylarca annesini ya da babasını görmeyen çocuklar var. Şu an 4+2 yıl olmak üzere çakılı çalışıyor bu arkadaşlarımız. Her ne kadar vizyon belgesinde 3+1'e indirileceği beyan edilmiş olsa da yeterli değil." ifadelerini kullandı.

Bu konuyla ilgili bir önerilerinin de olduğunu aktaran Geylan, şunları kaydetti:

"Mahrumiyet bölgelerinde görev yapan öğretmenlere 'zorunlu hizmet tazminatı' adı altında bir ödeme yapılmasını talep ediyoruz. Bunu da biz mahrumiyet bölgesinin derecesine göre bir brüt asgari ücret ile iki brüt asgari ücret arasında değişen oranlarda ödemeler yapıldığı takdirde, o bölgelerdeki öğretmen istihdamının sağlanacağını düşünüyoruz. Örneğin, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir öğretmen ile Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir öğretmene aynı özlük ve mali hakları verirseniz bu olmaz. Bu, teşvik uygulaması adı altında vizyon belgesine girdi, bir an önce bu taahhüdün yerine getirilmesini istiyoruz."

Geylan, teşvik uygulamasıyla eğitimde kalitenin artacağına da inandığını sözlerine ekledi.

İstişare toplantısına, sendika temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda eğitimci katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 13:09
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  3. Türk Eğitim-Sen
  4. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan

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