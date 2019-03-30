Türk Eğitim-Sen’den seçim açıklaması

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için, “Türk Milleti’nin vereceği karar devletimizin teminatıdır” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan,gerçekleştirilecek yerel seçim öncesinde mesaj yayınladı. Geylan mesajında, seçimlerin ülke geleceği için hayırlar getirmesini diledi..

Mesajında Türk milletin en doğru kararı vereceğine inandığını belirten Geylan şunları söyledi:

“2023 yolunda ekonomik kalkınmasını sağlamış, kamu çalışanlarının da huzur içerisinde olduğu müreffeh toplum idealini yakalamış, uluslararası saygınlığını artırmış, içeride ve dışarıda tüm terör unsurlarını dize getirmiş güçlü Türkiye özlemi en büyük niyazımızdır. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne giderken son eşik olan yerel seçimlerin; demokrasimizin sıhhatine, milletimizin birliğine, vatanımızın dirliğine ve ebed müddet devletimizin bekasına katkı sağlamasını niyaz ediyorum. Herkesin vatandaşlık sorumluluğuyla mutlaka oy kullanması gerektiğini vurguluyor; sonuç ne olursa olsun, her zaman ferasetine güvendiğimiz milli şuurun vereceği kararın, ülkemiz için hayırlar getireceğine inanıyorum.”