Türk Eğitim-Sen'den "Öğretmenler Günü" anketi

ANKARA (AA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılmasına destek veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda bir an önce adım atmalıdır." dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 5-15 Kasım'da öğretmenler ve okul yöneticilerinin katılımıyla yapılan 24 Kasım Öğretmenler Günü anketinin sonuçlarını, bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı. Geylan, 11 bin 454 eğitimcinin katıldığı ve 9 ayrı internet sitesinde yayınlanan anketin en önemli sonuçlarından birinin, öğretmenlerin yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin olduğunu belirtti. Geylan, öğretmenlerin alım gücünün azaldığını gördüklerini söyledi.

Şiddet konusunda gerekli tedbirlerin alınmaması nedeniyle öğretmenlere yönelik şiddet olaylarının devam ettiğini belirten Geylan, "Öğretmenler en çok veli ve öğrenciler tarafından şiddete uğrarken büyük bölümünün şikayetçi olmaması dikkat çekici. Eğitim çalışanlarına yönelik şiddetin önüne geçmek amacıyla Şiddeti Önleme Kanunu çıkarılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılmasına destek veriyoruz"

Geylan, öğretmenlerin statü, itibar ve iş memnuniyet düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmaları desteklediklerini vurgulayarak, "Türk Eğitim-Sen olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çıkarılmasına destek veriyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda bir an önce adım atmalıdır. Bu kanun çıkarılırken öğretmenlik mesleğinin saygınlığı korunmalı, öğretmenlik mesleğinin statüsü sağlam bir zemine kavuşturulmalıdır." şeklinde konuştu.

Ankete katılan eğitimcilerin yüzde 71,4'ünün, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesinin emekliliği teşvik edeceğini düşündüğünü ifade eden Geylan, "3600 ek gösterge, emekliliği teşvik edecek ve yeni atamalara yer açılmasını sağlayacak bir uygulama olacaktır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Öğretmenler Günü'nde müjde vermesini bekliyoruz." dedi.

- "Öğretmenler ek zam istiyor"

"Döviz kurundaki artış ve enflasyonun artması nedeniyle memurlara ek zam yapılmalı mıdır?" sorusuna, ankete katılan öğretmenlerin yüzde 98,4'ünün "evet" cevabını verdiğini söyleyen Geylan, "Ankete katılan öğretmenlerimizin yüzde 19,4'ü altın ve döviz, yüzde 72,3'ü ise kredi borcu olduğunu söylüyor. Öğretmenler ek zam istiyor." şeklinde konuştu.

Geylan, öğretmenlerin temel sorununun motivasyon eksikliği olduğunu belirterek, sözleşmeli öğretmenlerin eş durumundan tayin hakkı verilmesini talep ettiklerini dile getirdi.





