0553 313 94 23

Türk Eğitim-Sen'den mesleki ve teknik eğitim çalıştayı

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan:"28 Şubat'tan kalan kötü sürecin neticesinde, nitelik itibarıyla belli bir standardın üzerindeki öğrenciler maalesef meslek liselerini tercih etmiyor. Bu anlamda meslek liselerinin algısının düzeltilmesi lazım"

16 Mart 2019 Cumartesi 12:21
Türk Eğitim-Sen'den mesleki ve teknik eğitim çalıştayı

ANKARA (AA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "28 Şubat'tan kalan kötü sürecin neticesinde, nitelik itibarıyla belli bir standardın üzerindeki öğrenciler maalesef meslek liselerini tercih etmiyor. Bu anlamda meslek liselerinin algısının düzeltilmesi lazım." dedi.

Türk Eğitim-Sen tarafından mesleki ve teknik eğitim sisteminin mevcut durumunun analizinin yapılması, problemlerinin tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunulması amacıyla düzenlenen "Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı", Ankara'daki bir otelde yapıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Geylan, Yeni Zelanda'daki 2 camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve İslam alemine başsağlığı diledi.

Talip Geylan, mesleki ve teknik eğitimin bir memleket meselesi olduğunu belirterek, milli eğitimin toplumu doğrudan ve kısa sürede etkileyen alanı olduğunu söyledi.

Türk Eğitim-Sen olarak mesleki ve teknik eğitime büyük önem verdiklerini ifade eden Geylan, mesleki eğitimin, iş gücünün kısa sürede üretilmesindeki ve istihdamdaki etkisine işaret etti.

Talip Geylan, MEB'in 2023 Eğitim Vizyonu'nda özel bir yerin ayrıldığı mesleki ve teknik eğitime verilen değerin artırılması gerektiğini ifade ederek, "Mesleki eğitim algısı, bir üniversite eğitimi hedefine odaklanmamalı. Bilakis meslek edinme odaklı bir motivasyon sağlamalı. Bunun yanında mesleki eğitim öğrencilerinin kendi alanlarında yükseköğretime geçişiyle alakalı birtakım ek avantajların sunulmasını önemli görüyoruz." diye konuştu.

Çalıştaydaki komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından hazırlanacak raporları gündeme taşıyacaklarını söyleyen Geylan, şöyle konuştu:

"28 Şubat'tan kalan kötü sürecin neticesinde, nitelik itibarıyla belli bir standardın üzerindeki öğrenciler maalesef meslek liselerini tercih etmiyor. Bu anlamda meslek liselerinin algısının düzeltilmesi lazım. Meslek liselerini nitelikli öğrencilerin tercih edebileceği algısını oluşturmak gerekiyor."

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, meslek liselerinin ekipman ve teknik altyapılarının daha iyi hale getirilmesi gerektiğini de belirterek, "İşletmeler, mesleki eğitim öğrencilerini maalesef kendi mesleği dışında 'ucuz iş gücü potansiyeli' olarak görüyor. Öğrencilerimiz kendi branşları itibarıyla çok verimli bir işletme eğitiminden geçmiyor. Bu anlamda işletmelerin sıkı denetime tabi tutulması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Programa, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nurullah Albayrak, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve Türk Eğitim-Sen üyeleri katıldı.

Çalıştayda, "Mesleki Eğitim Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın gözden geçirilmesi", "ortaöğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim", "yükseköğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim" ve "okul-sektör ilişkileri" konularında komisyon çalışmaları yapılacak.

Bugün başlayan çalıştay, yarın komisyon raporlarının sunulmasının ardından kapanış oturumuyla sona erecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:21
  1. mesleki ve teknik eğitim
  2. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekinci’den ‘Biz 5’li şebekenin esiri değiliz’ vurgusu
    1. Ekinci’den ‘Biz 5’li şebekenin esiri..
    2. Üsküdar'da motosiklet ile otomobil..
    3. İslam düşmanı senatörün kafasında..
    4. Kaş adayı Ulutaş projelerini tanıttı
    5. Bozüyük’ün 7. Mahalle Konağı hizmete..
    6. Ankaralıların kabusu olan 2 hırsız..
    7. Kocaelili sporcular olimpiyatlar için..
    8. Türk Eğitim-Sen'den mesleki ve teknik..
    9. Yeni Zellanda’da yaşanan katliam..
    10. BBP’li Özbek: “Maket projelerle..
    11. ABD’deki liselerde ırkçılık yükselişte
    12. "Yaşanan sıradan bir İslamofobi vakası..
    13. Kamu görevlilerine saldırı planı yapan..
    14. Venezuela’da ABD karşıtı protesto
    15. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    16. CHP'den "Suriyeli göçmen" raporu
    17. İstanbul’da 300 bine yakın cinsel gücü..
    18. Denizli Basket UPS Spor’u farklı geçti
    19. ING TaksitMaksit’i uygulamaya aldı
    20. Siirt’te kar yağışı nedeniyle köylere..
    21. Metro inşaatında doğal gaz borusu..
    22. Saadet Partisi’nden açıklama
    23. Türk organik sektörü Japonya’yı..
    24. Ekrem İmamoğlu: HDP bizim dostumuz
    25. Freni arızalanan kamyon ortalığı savaş..
    26. PAÜ Hastaneleri’nin eski binasının..
    27. Erkeklerde meme büyümesine dikkat
    28. Son Haçlı Seferi Yeni Zelanda’dan önce..
    29. Dünya rekortmeni Erken, şehitler için..
    30. 5 yıllık dostu "leylek" bu yıl da geldi
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler