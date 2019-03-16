Türk Eğitim-Sen'den mesleki ve teknik eğitim çalıştayı

ANKARA (AA) - Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "28 Şubat'tan kalan kötü sürecin neticesinde, nitelik itibarıyla belli bir standardın üzerindeki öğrenciler maalesef meslek liselerini tercih etmiyor. Bu anlamda meslek liselerinin algısının düzeltilmesi lazım." dedi.

Türk Eğitim-Sen tarafından mesleki ve teknik eğitim sisteminin mevcut durumunun analizinin yapılması, problemlerinin tespit edilmesi ve çözüm önerileri sunulması amacıyla düzenlenen "Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitim Çalıştayı", Ankara'daki bir otelde yapıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Geylan, Yeni Zelanda'daki 2 camiye düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve İslam alemine başsağlığı diledi.



Talip Geylan, mesleki ve teknik eğitimin bir memleket meselesi olduğunu belirterek, milli eğitimin toplumu doğrudan ve kısa sürede etkileyen alanı olduğunu söyledi.

Türk Eğitim-Sen olarak mesleki ve teknik eğitime büyük önem verdiklerini ifade eden Geylan, mesleki eğitimin, iş gücünün kısa sürede üretilmesindeki ve istihdamdaki etkisine işaret etti.

Talip Geylan, MEB'in 2023 Eğitim Vizyonu'nda özel bir yerin ayrıldığı mesleki ve teknik eğitime verilen değerin artırılması gerektiğini ifade ederek, "Mesleki eğitim algısı, bir üniversite eğitimi hedefine odaklanmamalı. Bilakis meslek edinme odaklı bir motivasyon sağlamalı. Bunun yanında mesleki eğitim öğrencilerinin kendi alanlarında yükseköğretime geçişiyle alakalı birtakım ek avantajların sunulmasını önemli görüyoruz." diye konuştu.

Çalıştaydaki komisyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından hazırlanacak raporları gündeme taşıyacaklarını söyleyen Geylan, şöyle konuştu:

"28 Şubat'tan kalan kötü sürecin neticesinde, nitelik itibarıyla belli bir standardın üzerindeki öğrenciler maalesef meslek liselerini tercih etmiyor. Bu anlamda meslek liselerinin algısının düzeltilmesi lazım. Meslek liselerini nitelikli öğrencilerin tercih edebileceği algısını oluşturmak gerekiyor."

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, meslek liselerinin ekipman ve teknik altyapılarının daha iyi hale getirilmesi gerektiğini de belirterek, "İşletmeler, mesleki eğitim öğrencilerini maalesef kendi mesleği dışında 'ucuz iş gücü potansiyeli' olarak görüyor. Öğrencilerimiz kendi branşları itibarıyla çok verimli bir işletme eğitiminden geçmiyor. Bu anlamda işletmelerin sıkı denetime tabi tutulması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Programa, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncer Yılmaz, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nurullah Albayrak, Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ve Türk Eğitim-Sen üyeleri katıldı.

Çalıştayda, "Mesleki Eğitim Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın gözden geçirilmesi", "ortaöğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim", "yükseköğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim" ve "okul-sektör ilişkileri" konularında komisyon çalışmaları yapılacak.



Bugün başlayan çalıştay, yarın komisyon raporlarının sunulmasının ardından kapanış oturumuyla sona erecek.