Türk Eğitim Sen’den bakanlığa görevlendirme takvimi uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı yönetici görevlendirme takvimi hakkında açıklamada bulunan Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, ’’Gelin eğitim çalışanlarının ümit ve heyecanını heder etmeyin’’ dedi.

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı yönetici görevlendirme takvimi ile ilgili değerlendirmede bulundu. Geylan, ’’Yönetici görevlendirme sınavının ÖSYM tarafından yapılacağı duyurulmuş, Milli Eğitim Bakanlığı geçen ay yönetici atama takvimini yayınlamış, üç gün sonra geri çekmişti. Fakat bugün takvim aynı şekliyle tekrar yayınlandı. Madem aynen yayınlanacaktı, takvimin geri çekilmesinin hikmeti ne idi? Ne yapılmaya çalışılıyor? Eğitim kamuoyu ile dalga mı geçiliyor, yoksa Bakanlık yönetiminin kafası, süreci yönetemeyecek kadar bulanık mı? Hangi yaptığınız doğruydu ya da eğitim çalışanları bundan sonra hangi taahhüdünüze itimat edecek? Bu tutarsızlığın, eğitim kamuoyunda MEB’e karşı yıllardan sonra oluşmuş olan güven duygusunu fütursuzca harcamak olduğunu göremiyor musunuz? Dün ekşi dediğinize ertesi gün tatlı demeniz, takip eden günde de tekrar ekşi demeniz ’MEB’i kim yönetiyor?’ sorusunu haklı çıkarmaz mı? Gerçekten Bakanlığı kim yönetiyor? Bakanlığın yeni yönetimi de ’Adamlarımıza dokunursanız, aşil tendonlarımızı kesmiş olursunuz’ diye rest çeken çetelere teslim mi oldu? Sayın Ziya Selçuk’un Bakanlık görevine atandığı ilk andan itibaren aylardır ’Siz dert etmeyin, Sayın Selçuk siyasetin bir algı operasyonudur, dükkanın patronu hala biziz’ diye ahlaksızca propaganda yapan, yönetici atama takvimi geri çekildiğinde de ’Rahat olun, o kadar kolay değil, yukarılarla görüştük takvim aynen tekrar yayınlanacak’ diye kapı kapı gezen paralel yöneticilerin bir bildiği varmış demek ki. Sayın Ziya Selçuk ve MEB yönetiminin şu ciddi gerçeği göremiyor olmasını da anlamak mümkün değil; 2014 yılında binlerce başarılı okul idarecimizin düzmece komisyonların tasarruflarıyla 75 puanın altında bırakılarak yöneticiliği düşürülmüştü. Yine 2014-2016 sürecinde benzer düzmece komisyonların sipariş mülakat değerlendirmeleriyle binlerce ’yandaş’, okul yöneticisi olarak iş başına getirilmişti. İşte o yıllar, FETÖ melanetinin kamu yönetiminde hala etkin olduğu ve süreci önemli oranda tanzim ettiği dönemdi. Tabii ki toptancı bir yaklaşımda asla değiliz, ama şu gerçeğe herkes malumdur ki o dönem mülakat ahlaksızlıklarının sonucu ciddi bir FETÖ’cü yapılanma eğitim yönetimine sirayet etmişti’’ şeklinde konuştu.

’’Yıllardır bizzat yönetenler tarafından eğitime büyük tahribatlar verilmiştir’’

28 Şubat post modern darbesinin yıl dönümünde yayınlanan yönetici atama takvimiyle adeta MEB’de liyakat darbesiningerçekleştirildiğini kaydeden Geylan, şöyle devam etti:

’’Hal böyleyken eğitim kamuoyu, binlerce eğitimcinin kul hakkını yiyenleri ve eğitimde huzuru katledenleri ödüllendirecek bu atama takvimini nasıl hazmedecektir? Ya da Bakanlık idaresi, dilinde tüy bitercesine aylardır bu gerçeği haykıranların ikazlarına neden kulak tıkadı? Soruyoruz; kime gücünüz yetmedi? Kim ya da kimlerden çekiniyorsunuz? Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 23 Ekim 2018 tarihinde Külliye’de yapılan törende ’Okul müdürlüğünden MEB üst yönetimine kadar eğitim yönetimini dışarıdan müdahalelere kapalı hale getireceğiz’ talimatını ortaya koymuş iken, MEB yönetimi olarak aşamadığınız irade neresidir? Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile okul yöneticilerinin merkezi yazılı sınavla atanacağı hususu Vizyon Belgesi ile taahhüt edilmişken ve bizzat Sayın Ziya Selçuk, ÖSYM tarafından sınav yapılacağı duyurulmuş iken kul hakkı yiyenleri bir kez daha ödüllendirecek bu takvimin yayınlanması ’bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu’ demektir? MEB veCumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın defalarca dile getirdiği, eğitimdeki başarısızlığın müsebbibi olan liyakatsiz yandaş yöneticilere ’dokunmayacak’ ve yıllardır başarılı eğitimcileri eleyerek eğitim kurumlarını işgal etmiş olan hak gaspçısı çetelerden hesap sormayacak mıdır? MEB, bu cesaretten yoksun mudur? Bu dirayeti ortaya koymak için eğitim kamuoyunun aylardır verdiği güçlü destekten ve Sayın Cumhurbaşkanının 23 Ekim’de ortaya koyduğu tutumdan daha büyük başka nasıl bir dayanağa ihtiyaç duyulmaktadır? 28 Şubat post modern darbesinin yıl dönümünde yayınlanan yönetici atama takvimiyle adeta MEB’de liyakat darbesi gerçekleştirilmiştir. Sayın Bakan Ziya Selçuk ve Milli Eğitim Bakanlığı üst yönetiminin şunu bilmesini isterim ki yıllardır bizzat yönetenler tarafından eğitime büyük tahribatlar verilmiştir. Ama emin olun ki, şu an en az bundan öncekiler kadar büyük bir tahribatla karşı karşıyayız.’’

’’Gelin eğitim çalışanlarının ümit ve heyecanını heder etmeyin’’

Çok uzun süreden sonra eğitim çalışanlarında oluşan geleceğe dair ümit ve eğitim yönetimine karşı hayat bulmuş olan güven duygusunun rencide edildiğini belirten Geylan, bunu yapmaya kimsenin hakkı olmadığını dile getirdi. Geylan, ’’Öte yandan başta MEB yönetimi olmak üzere ülkemizi idare edenler, kuru gürültüsü çok çıkan menfaat çetelerinin hesapları üzerinde değil, memleketimizin gelişmesi ve ülkemizin huzuru için heyecan duyan milletimizle ittifak etmelidir. Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı yönetimine çağrıda bulunuyoruz; gelin eğitim çalışanlarının ümit ve heyecanını heder etmeyin. Milli Eğitim Bakanlığının iradesine ipotek koyan, adeta paralel bir yönetim ihdas edenleri bir kez daha ödüllendirmeyin. Hatadan dönerek eğitim çalışanlarının beklentilerini ve eğitimin gerçek ihtiyaçlarını karşılayan bir yönetici atama sistemini ihdas edelim. Liyakat ve ehliyet esasına dayalı bir düzenle tartışmaları bitirerek, Milli Eğitim Bakanlığını adeta yönetici atama bakanlığı olarak anılmaktan kurtaralım. Aksi halde yazık olacak, çok yazık olacak. Türk Eğitim-Sen, eğitim çalışanlarının hak ve haysiyetini korumak için her türlü hukuki ve demokratik mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir’’ açıklamalarında bulundu.