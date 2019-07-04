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Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Türk: “Toplu Sözleşme Memura ekonomik katkı sağlamadı”

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Bilal Türk, açıklanan enflasyon rakamları memur ve emeklilerin alacağı zamma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 14:20
Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Türk: “Toplu Sözleşme Memura ekonomik katkı sağlamadı”

Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Bilal Türk, açıklanan enflasyon rakamları memur ve emeklilerin alacağı zamma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Sendika Kırşehir Temsilcisi Türk, açıklamasında; toplu sözleşmenin memura ekonomik katkı sağlamadığını söyledi.



Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Bilal Türk’ün açıklanan enflasyon rakmaları ve memur beklentisi açıklaması ise şöyle;


“TÜİK’in Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamasıyla kamu görevlileri ve emeklilerimizin yılın ilk altı ayı için alacağı enflasyon farkı da belli oldu. 2019 yılının Ocak ayında memur ve emeklilere yüzde 4 maaş artışı yapılmıştı,ama bu dönemde enflasyon yüzde 5,01 olarak gerçekleşti.



Buna paralel olarak kamu görevlileri ve emekliler için de yüzde 1,01 oranında enflasyon farkı ortaya çıktı. Başka bir ifadeyle memur ve emekli maaşları 2019’un ilk yarısında resmi verilere göre yüzde 1,01 eridi.



Şimdi kamu görevlilerine 2019 yılının ikinci yarısı için yüzde 5 ve üzerine yüzde 1,01 enflasyon farkı olmak üzere toplam yüzde 6 zam yapılacak. Gerek enflasyon farkının sonradan ödenmesi gerekse cebimize yansıyan enflasyonun açıklanandan fazla olması nedeniyle kamu görevlilerinin maaşları sürekli erimektedir.


Yıllardır ifade ettiğimiz gibi memur ve emekliye toplu sözleşme masasında enflasyon farkı değil, büyüme ve refah payı verilmesi noktasında adımlar atılmasının gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu yıl da Türkiye Kamu-Sen büyüme ve refah payı ısrarını dile getirecektir. “

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 14:20
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