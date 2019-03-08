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Türk Eğitim-Sen "Robotik Kodlama Eğitimi" ile üyelerini geleceğe hazırlıyor

Türk Eğitim-Sen, Türkiye’nin ilk uzay ve havacılılık üniversitesi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile hazırlanan "Robotik Kodlama Eğitimi" ile üyelerini geleceğe hazırlıyor.

08 Mart 2019 Cuma 15:41
Türk Eğitim-Sen "Robotik Kodlama Eğitimi" ile üyelerini geleceğe hazırlıyor

Türk Eğitim-Sen, Türkiye’nin ilk uzay ve havacılılık üniversitesi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi ve Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi işbirliği ile hazırlanan "Robotik Kodlama Eğitimi" ile üyelerini geleceğe hazırlıyor.


Türk Eğitim-Sen ve Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi arasında imzalanan işbirliği protokolü ile "robotik kodlama’" alanındafarkındalık oluşturulacak. Eğitimler uzaktan eğitim merkezi tarafından web kanalları ve sosyal mecralardan yayınlanacak.


Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, kodlamanın Türkiye’nin geleceği açısından büyük önem arz ettiğini belirterek, "Bir ülkedeki eğitim faaliyetleri, o ülkenin geleceğini tayin eden en önemli sebeplerdendir. Bizler eğitim camiasının mensupları olarak ülkemizdeki eğitim faaliyetlerini çoğaltmalı ve geniş bir alana yaymalıyız. Robotik kodlamayı bu kapsamda destekliyoruz. Çünkü teknoloji çok hızlı ilerliyor. Dünya geneline baktığımızda robotik kodlama alanı da teknolojinin gelişmesine bağlı olarak hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya başladı. Ülkemizin nüfusu oldukça genç. Pırıl pırıl genç beyinlerimiz var. Bu gençlerimiz arasında robotik kodlamayı yaygınlaştırırsak geleceğimizi daha sağlam temellere oturtmuş olacağız. Eğer bu adımlar şimdiden atılırsa, ilerleyen dönemlerde dünya standartlarında bir çizgiye ulaşacağız. Memleketimiz eskiden olduğu gibi bilim ve teknolojinin de anası olmalıdır. Bu konuda üstümüze düşen bütün vazifeleri büyük bir özenle yerine getirmeye hazırız" ifadelerini kullandı.


Eğitimi tamamlayan katılımcılar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi onaylı sertifika sahibi olacak. Türk Eğitim-Sen üyeleri yüzde 30 indirimle bu uygulamadan yararlanabilecek. Türk Eğitim-Sen üyeleri https://www.novarge.com.tr/ web sayfasını ziyaret ederek veya 0312 911 32 32 nolu Çağrı Merkezi ile iletişime geçerek Robotik Kodlama Eğitimi ile ilgili daha geniş bilgi alabilecek.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:41
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