Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: “TBMM tatile girmeden ek gösterge sözü hayata geçirilmelidir”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Ek gösterge 3600’e çıkarılırsa memur maaşlarında ortalama 600 TL, emekli ikramiyelerinde de 20 bin TL artış olacaktır. Bu durum öğretmenleri emekliliğe teşvik edecek, böylece atama bekleyen 400 bin öğretmen adayına iş kapısı ve tayin bekleyen öğretmenlere de yer açılacaktır. Hükümet, TBMM tatile girmeden ek göstergeyi hayata geçirmelidir” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, dün Genel Başkan Yardımcısı Fuat Yiğit ile birlikte Nallıhan İlçe Temsilciliğinin düzenlediği iftar programına katıldı. Programa Ankara 5 No’lu Şube Başkanı Oğuz Şahin ve şube yönetim kurulu üyeleri, Ankara 7 No’lu Şube Başkanı Tayfun Fındık ve şube yönetim kurulu üyeleri, Nallıhan İlçe Temsilcisi Hüsnü Oran ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile sendika üyeleri katıldı. İlçe Temsilcisi Hüsnü Oran ve Şube Başkanı Oğuz Şahin’in konuşmalarının ardından kürsüye gelen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, sözlerine şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm millete başsağlığı dileyerek başladı. “Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen olarak terörle mücadelede şüphesiz, tereddütsüz devletimizin yanındayız” diyen Geylan, “Daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı’nda olduğu gibi şu anda devam eden Pençe Harekatı’nda da ordumuzun, devletimizin yanındayız, onların duacısıyız. Gerek yurt dışında, gerekse yurt içinde devletimizin bekasına kast eden son terör unsuru yok edilinceye kadar bu operasyonlar devam etmelidir. Rabbim Mehmetçiğimize güç versin” ifadelerini kullandı.

15 Mayıs tarihi itibariyle üye sayılarının tespit edildiğini bildiren Geylan, “Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve Yurt-Kur’da toplam 207 bin 500 üyeye ulaştık. Sendikal anlamda olumsuz konjonktürün başladığı 2002 yılında Türk Eğitim-Sen’in üye sayısı Türkiye genelinde 125 bin 863 idi. O tarihten bu tarihe neredeyse net olarak 100 bin artış sağladık. Emekli olanları, kamudan ayrılanları, vefat edenleri, çeşitli nedenlerle istifa edenleri hesap ettiğimiz zaman 300 bini aşkın yeni üye kaydı yaptık. Teşkilatımız bu şekilde büyük başarıya imza attı. Hepinizi tebrik ediyorum. Peki neden büyük başarı diyoruz? Çünkü üye yaparken hiç kimseye, ‘Bize üye olursan müdür, müdür yardımcısı olmanı sağlarız, tayinini Nallıhan’dan Keçiören’e, Çankaya’ya çıkarırız. Yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlara bize üye olursan seni memur yaparız’ demediniz ya da kimseyi gayri ahlaki yöntemlerle esir almadınız. Sadece adam gibi sendikacılık yaptınız. Kendinizi anlattınız, sendikanızı anlattınız, ikna ettiniz ve 300 bini aşkın eğitim çalışanını bu yolculuğa dahil ettiniz. Bu kolay bir başarı değildir. Arkanızda bürokrasinin ya da iktidarın desteği yoktu, sadece inandığınız değerler vardı. Bunu ancak sizin gibi inanmış, ihlaslı Türkiye sevdalıları yapabilir. Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi olarak her birinizle gurur duyuyoruz” dedi.

Türkiye Kamu-Sen’in 1-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde tüm kamu çalışanlarının taleplerini en güçlü şekilde savunacağını belirten Geylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizi o masada istemeyenler var. Başarısızlıklarının ortaya dökülmesini istemiyorlar. Ama isteseler de istemeseler de 4688 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 29. maddesi ve 420 bin üyemizden aldığımız güçle o masaya oturacağız. Bizi engellemek kimsenin haddi değil. Hele ki Ali Yalçın’ın hiç haddi değil.”

Malum bir sendikanın her yapılan toplu sözleşmede büyük başarısızlıklara, ciddi hak kayıplarına imza attıklarını söyleyen Geylan, 2018 ve 2019 yılında da benzer tablonun yaşandığını belirtti. “2018 yılında aldığımız maaş zammının neredeyse iki katı enflasyon farkı aldık” diyen Geylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2019 yılında yüzde 9 oranında zamma imza attılar. Ama Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 16.43’tür.Hedef tutturulsa dahi kamu çalışanları yüzde 7.43 oranında zarardadır. İşte Türkiye Kamu-Sen’i masada neden istemediklerinin cevabı budur. Bunların başarısızlıklarını ifşa etmeseydik, ellerindeki propaganda gücü ile kamuoyunu manipüle edeceklerdi.”

“Hükümet, TBMM tatile girmeden ek göstergeyi hayata geçirmelidir”

24 Haziran seçimleri öncesinde verilen 3600 ek gösterge sözünü hatırlatan Geylan, “Bu sözün üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Ancak hala bir adım atılmadı. Ek gösterge, Torba Kanun’da yer almalıdır. Tabii sadece 4 meslek kuruluşunun değil, tüm kamu çalışanlarının ek göstergeleri güncellenmelidir. Ek göstergeden yararlanamayan yardımcı hizmet sınıfına da ek gösterge verilmelidir” açıklamasında bulundu.

Birçok öğretmenin ek göstergenin artırılacağı beklentisiyle emekli olmadığını ifade eden Geylan, “Ek gösterge 3600’e çıkarılırsa memur maaşlarında ortalama 600 TL, emekli ikramiyelerinde de 20 bin TL artış olacaktır. Bu durum öğretmenleri emekliliğe teşvik edecek, böylece atama bekleyen 400 bin öğretmen adayına iş kapısı ve tayin bekleyen öğretmenlere de yer açılacaktır. Hükümet, TBMM tatile girmeden ek göstergeyi hayata geçirmelidir” diye konuştu.

MEB’in adeta yönetici atama bakanlığı olarak anılır hale geldiğini söyleyen Geylan, sınava dayalı yönetici atama talebini yineledi. Mülakatla insanların haklarının gasp edildiğini, yandaşların makamlara getirildiğini savunan Geylan, hak edenlerin sendikasına, siyasi görüşüne, mezhebine, meşrebine bakılmaksızın göreve getirilmesini istedi. 21 Nisan tarihinde yönetici atamaları yazılı sınavının yapıldığını hatırlatan Geylan, mülakatların başlayacağını söyledi. Geylan, “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yönetici mülakatlarında güvenlik soruşturması temiz olan adaylara mülakat puanı olarak yazılı sınav puanının verileceğini söyledi. Bize yakışan devlet adamlarının sözüne itibar etmektir. Devlet adamlarına yakışan da sözlerini yerine getirmeleridir” diye konuştu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında da açıklama yapan Geylan, “Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını artıran bir kanun talebimiz vardı. Tabii dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım. Bu kanun çıkarılırken, başta 657 sayılı DMK olmak üzere mevzuattan kaynaklanan haklarımızın baki kalmasını istiyoruz. Ancak bu koşulla kanuna destek veririz” dedi.