0553 313 94 23

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan, Bakan Selçuk’u ziyaret etti

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, tarihinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u makamında ziyaret etti.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:31
Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan, Bakan Selçuk’u ziyaret etti

Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, tarihinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u makamında ziyaret etti.


Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türk Eğitim-Sen’in 1 Ağustos tarihinde başlayacak toplu sözleşmeye ilişkin taleplerini ve Milli Eğitim Bakanlığınınhazırladığı yeni Anadolu Liseleri Tasarısına ilişkin sendika görüşlerini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a sundu.


Geylan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk ile görüşme gerçekleştirdim. Toplu Sözleşme masasına taşıyacağımız talepler ve yeni Anadolu Liseleri Tasarımına ilişkin raporlarımızı takdim ettim. Sözleşmeli öğretmenlerimizin Ağustos’ta eş durumu mazeret tayini başvuru yapabilmeleri için önerilerimizi ifade ettim. Kendisi değerlendireceklerini beyan etti. Sayın Ziya Selçuk’un öğretmenlerimizin bu haklı talebine kayıtsız kalmayacağına inanıyorum. Ayrıca rehber öğretmenlerimizin, nöbet konusu başta olmak üzere taleplerinin karşılanması, birden fazla nöbete de ücret ödenmesi, alan değişikliği taleplerinin karşılanması, eğitime hazırlık ödeneğinin tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi, maaş karşılığı ders saatinin 15 saat olarak eşitlenmesi, Öğretmenler Günü’nde ikramiye ödenmesi gibi daha birçok hususta öneri ve taleplerimizi ilettim. Sayın Ziya Selçuk’a ilgisinden ötürü teşekkür ediyorum.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mamak’ın Herkülü Milli Takım yolcusu
    1. Mamak’ın Herkülü Milli Takım yolcusu
    2. Trump, ABD’li rapçi’nin serbest..
    3. Yapı-tesis yönetimleri 5 milyon..
    4. Mısır tarlaları arasına ekilmiş..
    5. Sur Yapı Marka AVM binicilik..
    6. Bozcaada'da geleneksel "Ayazma..
    7. Naim Süleymanoğlu’nun doğduğu kente..
    8. AGC Basın Ödülleri sahiplerini buldu
    9. Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!
    10. Hastane güvenliğinden örnek davranış
    11. Atatürk Köşkü’nü ziyaret eden 4..
    12. İDO, Büyükçekmece-Bursa hattı..
    13. Ardahan’da 2019 yılı 3. dönem..
    14. İstanbul Valisi Yerlikaya,..
    15. Bursa’da 250 polisle huzur operasyonu
    16. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi..
    17. Finlandiya ormanlarının sevimli..
    18. Terör yıktı, devlet yaptı
    19. Freni patlayan hafriyat kamyonu..
    20. "Süleymanoğlu'nun kendini feda etme..
    21. Ürdün, Kızıldeniz’de ilk askeri sualtı..
    22. Borsa güne yükselişle başladı
    23. Yapay Zekalı Temelli Katı Atık projesi..
    24. Antalya’da "Huzur Akdeniz 5" uygulaması
    25. Kadın elbiseli hırsızlar market soydu
    26. Uyuşturucuya karşı pankart taşıyıp,..
    27. AK Partili belediye Arpaçay’ın..
    28. Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
    29. Otomobil motorunda tarihi eser..
    30. Şekerbank'tan 3 ay taksit ertelemeli..
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor