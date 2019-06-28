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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, memurların enflasyonun 3 puan üzerinde maaş zammı talebi olduğunu dile getirdi.

28 Haziran 2019 Cuma 17:04
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, memurların enflasyonun 3 puan üzerinde maaş zammı talebi olduğunu dile getirdi.


Genel Başkan Talip Geylan, sendikanın Yalova temsilcileri ile bir araya geldi. Geylan, 1 Ağustos 2019 tarihinde başlayacak olan 5. dönem toplu sözleşme görüşmeleri hakkında sendika olarak görüş ve taleplerini sıraladı. Geylan, “Hükümetle kamu görevlilerini temsil eden sendikalar 1 ay süre ile masaya oturacaklar. Burada Türkiye Kamu-Sen’in öncelikli talebi, kamu çalışanlarının insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşturulması. Enflasyonun altında ezdirilmemesi


için 2019 yılında kamu çalışanlarının alacağı ücret artışı 4+5 yani yüzde 9 olarak belirlenmişti. Merkez Bankası’nın yıl sonu resmi enflasyon beklentisi ise yüzde 16.49’dur. Yani hedef tutturulmuş olsa dahi 2019 yılında kamu çalışanları yüzde 7.43 zararda olacaklar. Geçtiğimiz yıl yüzde 7.5 maaş zammı aldık. Ama yıl sonu enflasyon oranı ise yüzde 20.31 olarak gerçekleşti. Yani kamu çalışanları 2018 yılında belki de tarihlerinde ilk kez almış oldukları maaş zammının 2 katından fazla enflasyon farkı almakla karşı karşıya kaldılar. Bu anlamda Türkiye Kamu-Sen’in öncelikli talebi geçmiş döneme dair zararlarımızın telafi edilmesi ve önümüzdeki 2020 ve 2021 yıllarında da kamu çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecek, insanca yaşamasına imkan verecek bir ücrete kavuşturulması olacaktır. Yani ortaya konan enflasyonun +3 puan üzerinde bir refah payının kamu çalışanlarına verilmesini istiyoruz” dedi.


“Mülakatın kökten kaldırılmasını istiyoruz”


Kamuda mülakat konusuna da işaret eden Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Kamunun kanayan yarası olarak gördüğümüz bir konu var. O da mülakat konusudur. Gerek göreve ilk atamalarda gerek görev yükseltmelerde, gerekse yönetici atamalarında mülakat marifeti ile kamu çalışanları adeta yıllardır ötekileştiriliyor. Hak gaspları söz konusu. Bu da yine çalışma hayatında huzuru bozan bir konudur. Mülakatın kökten kaldırılmasını talep ediyoruz. Bir devlet memuru eğer devletimizin, milletimizin bekası ile sorunu olan illegal bir takım oluşumlarla ilişkisi yoksa, vatan haini değilse mezhebine, meşrebi, siyasi görüşüne ve sendikasına bakılmaksızın sadece liyakatine, ehliyetine bakılarak görevde yükselmesinin önünün açılması lazımdır” diye konuştu.


Geylan, geçtiğimiz gün Diyarbakır’ın Lice ilçesinde şehit olan Jandarma Onbaşı İslam Muhammed Altuğ’un baba ocağını da ziyaret etti. Burada şehit askerin annesi Şükret ve babası Hakan Altuğ’a başsağlığı dileyen Geylan ardından Yalova’dan ayrıldı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:04
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